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Programa com legado “Belmiro” faz 40 anos e já recrutou cerca de 2.000 jovens talentos para Sonae

Foram selecionados, este ano, 80 jovens talentos para estágios profissionais nas empresas do grupo, com início em setembro. Empresa oferece "remuneração competitiva" e oportunidade para integrar grupo

O Programa Contacto, que foi criado em 1986 sob a liderança de Belmiro de Azevedo, acaba de celebrar 40 anos e desde que foi criado já permitiu à Sonae recrutar cerca de dois mil jovens talentos, muitos dos quais fizeram carreira no grupo. O programa de recrutamento oferece oportunidades a jovens talentos para integrarem as empresas do grupo com uma “remuneração competitiva” e, este ano, selecionou 80 jovens para estágios, com início em setembro e oportunidades de carreira internacionais.

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Mais de uma centena de jovens talentos e quadros de liderança das empresas do grupo Sonae juntaram-se para celebrar os 40 anos do Contacto, o programa pioneiro de estágios do Grupo criado por Belmiro de Azevedo. A iniciativa de recrutamento “vai dar a cerca de 80 jovens de elevado potencial a oportunidade de iniciarem as suas carreiras profissionais e desenvolverem as suas competências técnicas e pessoais através de desafios nas várias empresas do Grupo”, adianta a Sonae em comunicado.

Desde a sua criação, o programa atraiu o interesse de milhares de jovens, tendo aberto oportunidades para cerca de dois mil jovens talentos, muitos dos quais desenvolveram as suas carreiras na Sonae, explica a empresa, acrescentando que estes estágios marcaram o “início de carreira de centenas de profissionais que hoje ocupam posições de liderança dentro e fora do Grupo Sonae”.

“O Programa Contacto é uma das ferramentas mais poderosas de renovação da Sonae. Não podemos ter uma visão estagnada do mundo e é cada vez mais importante compreendermos o que cada geração pode trazer“, comenta a CEO Cláudia Azevedo, citada no comunicado.

Para a empresária, “as competências que nos trouxeram até aqui não serão as mesmas que nos levarão ao sucesso nos próximos 40 anos. É por isso que contamos com estes jovens talentos para desafiarem a forma como pensamos e atuamos, trazerem novas perspetivas e ajudarem-nos a construir uma Sonae cada vez mais preparada para o futuro“, remata.

Pioneiro em Portugal na captação e desenvolvimento de jovens de elevado potencial, o programa idealizado por Belmiro “oferece uma remuneração competitiva e dá a oportunidade aos jovens talentos de integrar uma das empresas do ecossistema Sonae, como MC, Worten, Sierra, Musti, BrightPixel, Sparkfood, Universo ou a própria Holding, bem como a Sonae Arauco, Prismore Capital, SC Investments, SC Fitness ou The Editory Hotels”.

Quanto aos 80 jovens recrutados este ano, ao longo do programa terão acesso a formação, acompanhamento, mentoria e oportunidades de networking, com o objetivo de acelerar a sua integração nas equipas, desenvolver competências críticas e contribuir com novas ideias, soluções e projetos para os diferentes negócios da Sonae.

A Sonae acrescenta ainda que nesta edição, que assinala os 40 anos, o programa Contacto vai promover oportunidades internacionais e privilegiar um recrutamento baseado em competências.

“Esta continuidade entre tradição e inovação garante que o Contacto continue a ser um primeiro passo sólido para carreiras de impacto, ao mesmo tempo que se adapta às exigências e às oportunidades de um mercado cada vez mais global”, conclui.

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