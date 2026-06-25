Quatro distritos do continente sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada
IPMA prevê para esta quinta-feira no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, podendo ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.
Quatro distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de ocorrência de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
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Os distritos de Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo até às 06:00 disse o IPMA, num comunicado.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, podendo ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial na região Norte até ao início da manhã.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Setúbal) e os 18 (Porto) e as máximas entre os 21 graus (Guarda) e os 28 (Évora).
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