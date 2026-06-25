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Reforma laboral chumbou. E agora? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

Numa reviravolta, o Chega juntou-se à esquerda na rejeição da reforma laboral e a proposta do Governo ficou mesmo pelo caminho. O que acontece agora? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre a importância do modelo de trabalho na escolha de um emprego e sobre a evolução do desemprego registado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

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