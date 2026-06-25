Rescisões amigáveis vão custar cerca de 11 milhões de euros à Allianz Portugal

A Allianz Portugal abriu um processo de rescisões amigáveis com trabalhadores de longa data. Para financiar esta operação, a seguradora constituiu uma provisão de reestruturação de cerca de 11,3 milhões de euros, um dos fatores por detrás da queda de 5,6% no resultado líquido de 2025, que recuou de 54,7 para 51,7 milhões de euros.

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A empresa sublinha, ao ECOseguros, que o processo é voluntário e que apenas trabalhadores que mostrem disponibilidade para negociar uma saída serão abrangidos pela medida. Em paralelo, a seguradora pretende reforçar competências em tecnologia, digital e outras áreas técnicas consideradas estratégicas, contratando profissionais com o perfil mais exigido pelo mercado atual.

“A provisão de reestruturação em causa tem como principal objetivo a requalificação e o rejuvenescimento da companhia”, começa por explicar fonte da Allianz Portugal. “O que se pretende é poder contratar novos profissionais mais qualificados, apetrechados com as novas competências mais exigidas pelo mercado, como são todas as matérias digitais e tecnológicas, bem como outras áreas técnicas da empresa que necessitam de reforço”, adianta.

A provisão de reestruturação foi o efeito extraordinário de maior peso nas contas de 2025. Agravaram igualmente o resultado as perdas líquidas em instrumentos financeiros, de 4,1 milhões de euros, parcialmente compensadas por mais-valias de 7,4 milhões de euros realizadas na venda de imóveis.

“A provisão permitirá a saída de colaboradores já com longas carreiras na Allianz Portugal e que mostram disponibilidade para negociar uma nova etapa para as suas vidas e, desse modo, será possível equilibrar a companhia e enriquecê-la em termos de competências e de novos talentos”, sublinha a mesma fonte.

Como o ECOseguros já tinha noticiado, a Allianz Partners, empresa pertencente ao mesmo grupo segurador que a Allianz Portugal, também já havia anunciado que a Inteligência Artificial e robotização iriam substituir parte dos operadores de call center na Europa e eliminar entre 1.500 e 1.800 postos de trabalho na região.

A Allianz Portugal é subsidiária do grupo Allianz, uma seguradora com presença em mais de 70 países.