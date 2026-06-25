Shortlist: experiências para celebrar o verão, entre vinhos e cultura

A Shortlist desta semana acompanha a entrada no verão com propostas que privilegiam a experiência e a curadoria: a nova carta da Quinta do Quetzal, a experiência de Kiko Martins em torno da vaca Barrosã, o Dão Summer Edition em Viseu, o sunset da Quinta da Fonte Souto em Portalegre, a celebração do primeiro aniversário do Ombria Algarve, o Festival Internacional do Cavalo Lusitano em Lisboa, a nova boutique Rolex na Titlis Tower, a Oops Lamp de Alberto Essesi e a exposição Björk: Echolalia, no Museu Nacional da Islândia.

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1. O verão alentejano chega à mesa da Quinta do Quetzal

O restaurante da Quinta do Quetzal, na Vidigueira, apresenta uma nova carta de verão assinada pelo chef João Mourato. A proposta traduz a estação através de sabores mais frescos, produtos de proximidade e uma leitura contemporânea da cozinha alentejana, num ano em que o restaurante assinala uma década de atividade e depois de ter sido distinguido como recomendado pelo Guia Michelin Portugal 2026. Segundo João Mourato, a proposta nasce “daquilo que o verão alentejano nos dá”, com atenção aos produtos locais, como o tomate e o queijo, ingredientes como o peixe do rio e as raças autóctones (uma marca do trabalho do chef), como a vaca Garvonesa, o borrego Campaniço, o porco Alentejano e, pela primeira vez, o cabrito Charnequeiro.

Entre os pratos da estação estão o gaspacho de cereja com gelado de queijo de cabra e carapaus fritos, os lagostins do rio à Bulhão Pato com gema de ovo a baixa temperatura e paia do toucinho, o tártaro de vaca Garvonesa com tostas de pão alentejano e a tomatada de pato com ovo a baixa temperatura. A carta mantém ainda o Delírio de Vila de Frades, uma das sobremesas clássicas da casa.

2. Kiko Martins leva a Barrosã à mesa d’O Talho

Kiko Martins lança, no dia 9 de julho, a primeira edição de “O Corte. Barrosã. Nº 1”, uma experiência gastronómica dedicada à origem da carne. O evento decorre n’O Talho, em Lisboa, às 19h00, e terá lotação limitada a 20 participantes. A primeira sessão é dedicada à raça Barrosã e começa com uma conversa com Carlos Sousa, produtor da Quinta do Souto. Segundo O Talho, o objetivo é aproximar os participantes do ciclo de produção e das características de uma raça portuguesa historicamente associada ao território e à pecuária nacional. A experiência inclui o desmanche de uma vaca Barrosã ao vivo, permitindo compreender a anatomia do animal, os diferentes cortes e as utilizações gastronómicas de cada peça. O momento também pretende colocar em evidência um debate cada vez mais presente na alta cozinha: a origem da matéria-prima e o conhecimento integral do produto. A sessão termina à mesa, com uma degustação comentada de vários cortes do mesmo animal, preparados de diferentes formas e acompanhados por uma harmonização de vinhos. O preço é de 120 euros por pessoa e inclui conversa com o produtor, desmanche, degustação comentada e seleção de vinhos.

3. O Dão celebra o verão no Solar do Vinho

O Solar do Vinho do Dão, em Viseu, recebe nos dias 27 e 28 de junho a primeira edição do Dão Summer Edition. A iniciativa, promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão, reúne produtores, especialistas e consumidores num programa ao ar livre dedicado aos vinhos do Dão e de Lafões. Ao longo de dois dias, estarão em prova mais de 200 vinhos de 20 produtores das duas regiões vitivinícolas. A programação cruza provas livres, gastronomia, música ao vivo, DJ, conversas temáticas, provas comentadas e um espaço infantil. No sábado, às 15h00, a enóloga Mafalda Ortigão conduz o momento “As Mulheres do Dão”, dedicado ao trabalho de enólogas e produtoras da região. Lafões terá também presença própria, com produtores como Quinta do Gato e Chão de S. Francisco, além de duas speed tastings orientadas por Tiago Macena e Constantino Ramos. A entrada custa cinco euros em pré-venda (até 26 de junho), oito euros nos dias do evento (inclui copo oficial e quatro senhas para provas ou speed tastings)

4. A Quinta da Fonte Souto celebra o pôr do sol em Portalegre

A Quinta da Fonte Souto, propriedade da família Symington em Portalegre, recebe a terceira edição do “Sunset Com Outro Vagar” no dia 4 de julho, entre as 17h00 e as 23h00. O evento propõe uma celebração de verão na Serra de São Mamede, com vinhos da casa, gastronomia regional e música ao vivo. Pensada para acompanhar o ritmo mais lento do fim de tarde alentejano, esta experiência é para ser vivida entre vinhas, montanhas e a paisagem de altitude. Durante o sunset, os visitantes poderão provar os vinhos da Quinta da Fonte Souto, num ambiente descontraído e ao ar livre. Já a proposta gastronómica junta petiscos da Despensa Franciscana, como queijo de ovelha Fortunato, trilogia de porco preto Beloteiros e rolinhos de vitela com mostarda e mel, e opções da Carnealentejana, entre cheeseburgers, Gold Cheddar e prego. A entrada custa 14 euros e inclui um copo de vinho da Quinta da Fonte Souto (e os visitantes terão ainda 10% de desconto na loja da propriedade).

5. Ombria celebra o primeiro aniversário com uma noite de verão

O Ombria Algarve prepara-se para assinalar, em conjunto com o Viceroy at Ombria Algarve, o primeiro aniversário da abertura do resort com A Summer Invitation. A celebração terá lugar na quinta-feira, 2 de julho, entre as 18h00 e as 23h00, num programa aberto ao público mediante aquisição de bilhete (85 euros). Inspirado na luz da golden hour, o evento propõe uma descoberta alargada do local, entre música ao vivo, artesanato local, gastronomia, bem-estar, cinema ao ar livre e observação de estrelas. A programação começa ao som de saxofone e estende-se à praça principal, onde estará instalado um mercado de artesãos, com joalharia, peças de autor e outras expressões de trabalho manual. Um dos momentos centrais será o corte do bolo de aniversário, criado pela equipa de pastelaria do hotel. A noite prossegue junto à piscina do Salpico, com uma Sunset Pool Party conduzida pela DJ Suzy, cocktails de assinatura e uma seleção de amuse-bouches. Diferentes espaços do resort estarão abertos aos visitantes durante a festa, incluindo o topo da torre, uma das residências de marca, o spa e o recentemente inaugurado Centro de Experiências de Ombria. A programação inclui ainda retratos em aguarela, uma experiência sensorial de fragrâncias pelo Scents Studio, fotografia instantânea e uma Fan Zone dedicada ao Mundial de Futebol no restaurante Casa e Fora.

6. O Cavalo Lusitano ocupa a Sociedade Hípica Portuguesa

O Festival Internacional do Cavalo Lusitano regressa este ano a Lisboa, entre 25 e 27 de junho, na Sociedade Hípica Portuguesa, no Hipódromo do Campo Grande. Considerado pela organização o mais importante evento mundial dedicado à raça, o encontro terá entrada livre e deverá reunir cerca de 250 cavalos lusitanos, segundo a APSL – Associação de Criadores do Puro Sangue Lusitano. O programa cruza competição, apresentação morfológica e espetáculo, com Concursos de Modelo e Andamentos, Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho, provas de Dressage e momentos equestres ao longo dos três dias. Antigo cavalo de reis nas cortes europeias, o Lusitano é hoje apresentado como um dos embaixadores mais reconhecíveis do património português, estando presente em mais de 60 países.

7. Rolex abre boutique a 3.020 metros de altitude nos Alpes suíços

A Bucherer abriu uma nova boutique Rolex na Titlis Tower, em Engelberg, nos Alpes suíços, num espaço apresentado como a boutique Rolex mais alta do mundo, a 3.020 metros de altitude. Instalada num cenário alpino de grande impacto visual, a loja integra a nova Titlis Tower, estrutura que combina miradouro panorâmico, restauração e experiências de montanha. A localização é parte relevante da proposta, já que o Monte Titlis é um dos destinos de montanha mais conhecidos da Suíça central e a subida até à zona da torre faz-se através das infraestruturas turísticas da estância, incluindo teleféricos e a Rotair, apresentada como a primeira cabine rotativa do mundo. A visita pode ser planeada através do boutique locator da Bucherer, que reúne a informação prática sobre o espaço, horários e contactos.

8. Alberto Essesi transforma um erro de montagem em candeeiro

Alberto Essesi desenhou a Oops Lamp a partir de uma ideia que, segundo o próprio designer, o acompanhava há vários anos: a inversão de um gesto familiar. A peça parte daquele momento em que, depois de montar ou construir alguma coisa, se percebe que um pequeno detalhe ficou fora do lugar. Inspirada numa lâmpada suspensa, a Oops Lamp desloca a função para onde menos se espera. Em vez de concentrar a luz no elemento que sugere a forma de uma lâmpada, a peça ilumina-se através de uma haste vertical, deixando a esfera inferior, em acabamento cromado, como objeto refletor e elemento de surpresa. O candeeiro trabalha um território importante do design: o humor. O projeto integra o portefólio deste designer industrial, baseado em Los Angeles.

9. Björk leva paisagens sonoras ao Museu Nacional da Islândia

A Bottega Veneta alargou a sua programação cultural com Björk: Echolalia, uma exposição multidisciplinar apresentada no Museu Nacional da Islândia, em Reiquiavique. Patente até 20 de setembro de 2026, a mostra reúne instalações audiovisuais de grande escala desenvolvidas em colaboração com a artista islandesa. A exposição integra três obras centrais. Ancestress e Sorrowful Soil, inicialmente criadas no universo de Fossora, álbum lançado por Björk em 2022, foram adaptadas ao contexto museológico. Filmada num vale islandês, a primeira cruza paisagem, performance coral e movimento numa reflexão sobre ancestralidade, perda e memória. Já a segunda assume a forma de uma instalação sonora imersiva em nove partes. A estas duas obras junta-se Nerve Bloom, uma nova instalação de filme e som realizada com a pintora Natalia Kleszczewska e a diretora de computação gráfica Natalie Liu, sob direção criativa da própria Björk. A obra antecipa material associado ao próximo projeto artístico de Björk. Segundo a Bottega Veneta, a iniciativa insere-se numa estratégia cultural que ultrapassa o calendário da moda e privilegia projetos desenvolvidos com artistas e instituições.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.