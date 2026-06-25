Sismo na Venezuela. Governo recebeu quatro pedidos de apoio para localização de portugueses

O Governo português não tem, até à data, registo de portugueses entre as vítimas dos sismos registados na Venezuela, mas recebeu quatro pedidos de apoio para localização de cidadãos incontactáveis no país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante estar a acompanhar a situação ao minuto.

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“O Governo está, desde o primeiro minuto, em contacto com as nossas missões diplomática e consulares, bem como com as estruturas da nossas comunidade e com as autoridades nacionais e locais. Para lá da expressão de solidariedade às famílias enlutadas, aos feridos e a todos os afetados, o Governo mostrou disponibilidade para envio de ajuda de emergência e humanitária em coordenação com as autoridades da Venezuela”, pode ler-se numa publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) na rede social X.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, afirmou que para já não há indicação de portugueses entre as vítimas dos sismos registados na Venezuela. Ainda assim, fonte oficial do MNE adiantou ao ECO que “até ao momento, quatro contactos foram recebidos no Gabinete de Emergência Consular, de cidadãos nacionais em Portugal ou país terceiro, a pedirem apoio para localização de familiares incontactáveis na Venezuela”.

“Os pedidos foram encaminhados à rede consular, que está a acompanhar toda a situação a todos os minutos“, esclareceu.

Dois sismos de magnitude 7,1 e 7,5 graus na escala de Richter atingiram a região central Venezuela na quarta-feira, provocando pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos. Há registos de várias estruturas colapsadas e a presidente interina do país já declarou o estado de emergência. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima, com base em modelos informáticos, entre 10 mil e 100 mil mortes.