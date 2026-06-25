Solverde.pt lança campanha dedicada ao jogo responsável
A campanha foi desenvolvida pela Legendary, com produção da AV82 Studios e estratégia de meios a cargo da Media Duyes.
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A Solverde.pt lançou a campanha institucional “Quando precisares, faz pausa à diversão”. Esta nova campanha está presente em televisão, meios digitais, imprensa e outdoors, e pretende refletir o compromisso da marca com a segurança do público.
O operador de jogo legalizado, 100% português, pretende reforçar assim o trabalho que tem vindo a desenvolver na promoção do jogo responsável e do jogo como uma experiência de entretenimento. “A Solverde.pt destaca a disponibilidade contínua de ferramentas específicas para o controlo da atividade de jogo, como a definição de limites de depósito, entre outras funcionalidades”, explica o site de jogo online, em comunicado.
O filme da campanha retrata uma situação quotidiana “facilmente identificável”: um casal está em casa a assistir a uma série de televisão e, quando decide ver mais um episódio, acaba por adormecer. A assinatura “Quando precisares, faz pausa à diversão” procura sublinhar a importância de saber parar.
A campanha foi desenvolvida pela Legendary, com produção da AV82 Studios e estratégia de meios a cargo da Media Duyes.
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