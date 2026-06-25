Ucrânia espera captar mais de 10 mil milhões de euros durante conferência na Polónia

A Ucrânia espera assinar acordos no valor de mais de 10 mil milhões de euros durante os próximos dias na Conferência para a Recuperação da Ucrânia, que decorre em Gdansk, na Polónia. A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, prevê concluir mais de 160 acordos nas áreas da defesa, investimento empresarial e desenvolvimento regional, numa altura em que o país em guerra procura acelerar a reconstrução da economia.

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“Os desafios que a Europa enfrenta são existenciais. Fomos obrigados a inovar para sobreviver, e isso tornou-se a nossa superpotência”, afirmou Svyrydenko, citada pela Reuters. A Ucrânia está a contribuir para reforçar tanto a defesa como a segurança e resiliência energética europeias, referiu ainda.

O anúncio surge no mesmo dia em que a União Europeia transferiu a primeira tranche de 3,2 mil milhões de euros do empréstimo de 90 mil milhões aprovado para apoiar Kiev. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou que os fundos já foram recebidos pelo país.

Além disso, Bruxelas avançou que o fundo europeu destinado para a reconstrução da Ucrânia, apoiado pela UE, França, Alemanha e Polónia, está pronto para arrancar e poderá mobilizar cerca de 500 milhões de euros ainda este ano.

“A mensagem que enviamos aos investidores é simples. Quando investem na Ucrânia, não estão apenas a investir no futuro da Ucrânia, estão também a investir no futuro da Europa”, sublinhou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, citada pela Reuters.