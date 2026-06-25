UE transfere para Kiev primeiros três mil milhões de euros de empréstimo
A União Europeia transferiu os primeiros 3,2 mil milhões de euros do empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia e prepara novo apoio à produção de drones nos próximos dias.
A União Europeia (UE) transferiu esta quinta-feira a primeira parcela de 3,2 mil milhões de euros do empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia, anunciou a presidente da Comissão Europeia.
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“Hoje, estamos a transferir a primeira parcela ao abrigo deste empréstimo, mais de três mil milhões de euros em assistência macrofinanceira” à Ucrânia.
Discursando na Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia, na cidade polaca de Gdansk, Ursula von der Leyen adiantou que a UE começará “a pagar as primeiras verbas dos seis mil milhões de euros para a produção de drones nos próximos dias”.
O Conselho da União Europeia deu o aval final do empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia em abril, depois do levantamento do veto da Hungria e da Eslováquia, que estavam a bloquear os passos finais até ao fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba, que já foi restabelecido.
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