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Vodafone desafia universitários a unir tecnologia e música no Paredes de Coura

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A segunda edição do desafio dirigido a estudantes universitários tem este ano como temática “Technology for Good”. As candidaturas decorrem até dia 22 de julho.

A Vodafone lançou a segunda edição do “Challenge Vodafone Paredes de Coura”, um desafio dirigido a estudantes universitários que alia tecnologia, criatividade e música, com o objetivo de pensar no festival além da experiência musical. Sob o tema “Technology for Good”, a iniciativa convida os participantes a desenvolver ideias criativas, relacionadas com o tema proposto, com potencial de implementação no Vodafone Paredes de Coura.

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Para participar, é necessário reunir uma equipa de quatro estudantes universitários, desenvolver uma proposta tecnológica com potencial de aplicação real e apresentá-la num documento com um máximo de duas páginas. As candidaturas decorrem até dia 22 de julho. As melhores propostas serão premiadas com passes gerais para o Vodafone Paredes de Coura, com acesso a campismo. Os vencedores terão ainda a oportunidade de apresentar a sua ideia no evento.

“Com esta iniciativa, a Vodafone reforça o seu posicionamento enquanto marca que promove soluções tecnológicas com impacto positivo na sociedade, incentivando os jovens a pensar no futuro dos grandes eventos através da inovação”, explica a marca, em comunicado.

A ação enquadra-se também na estratégia de proximidade ao público jovem e ao território da música. O regulamento completo do concurso pode ser consultado no site oficial da marca.

Recorde-se que, na edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura, a marca vai abordar a temática da misoginia, iniciada pela campanha de Natal de 2025. “Este ano estamos a tentar ser muito consistentes e a tentar fazer perdurar o tema, porque infelizmente está longe de estar finito”, explicou Leonor Garcia Marques, diretora de marca da Vodafone Portugal, em entrevista recente ao +M.

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