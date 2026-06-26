⛽ Preço do petróleo baixou, mas ainda não vai chegar às bombas na próxima semana
As previsões para a próxima semana indicam que os preços dos combustíveis se deverão manter inalterados.
Os preços da gasolina e do gasóleo não deverão apresentar qualquer alteração na segunda-feira, dia da atualização semanal, indica a Automóvel Club de Portugal.
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De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro do gasóleo custa esta sexta-feira, 26 de junho, 1,769 euros enquanto o preço médio da gasolina totaliza 1,877 euros.
Confirmando-se as previsões da próxima semana, concedidas à ACP por fontes do setor, o preço médio dos combustíveis deverá manter-se nos valores atuais. As estimativas, contudo, podem ainda ser alteradas por eventuais variações nos preços dos produtos petrolíferos, que possam ocorrer ao longo desta sexta-feira.
Os preços apresentados representam a média a nível nacional, pelo que poderá encontrar preços diferentes consoante a bomba de combustível, já que estas podem praticar o preço que entenderem mais adequado livremente.
A ACP relembra que os preços dos combustíveis continuam a refletir o impacto da guerra no Irão e o longo bloqueio no Estreito de Ormuz, por onde circulava uma fatia muito relevante do petróleo e seus derivados, comercializados a nível mundial.
Esta manhã de sexta-feira, a cotação do barril de Brent, que é a referência para os preços do petróleo a nível europeu, apresenta uma tendência de alívio. Pelas 10h35, está a cair 3,18% para os 72,12 dólares. No conjunto da semana, a cotação deverá registar uma queda de cerca de 10%. No entanto, a referência para o preço dos combustíveis são os produtos destilados e não diretamente o petróleo.
Em Portugal, os preços praticados estão ainda sujeitos a uma redução extraordinária e temporária no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), que é aplicado sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos.
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