28 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais na Venezuela

Subiu para 28 o número de portugueses e lusodescendentes que morreram na sequência dos dois sismos que atingiram a Venezuela na quarta-feira e fizeram centenas de vítimas, anunciou esta sexta-feira à Sic Notícias o secretário de Estado das Comunidades Emídio Sousa.

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“Face ao número de prédios que colapsaram, estarão com certeza pessoas subterradas nos escombros, portanto é muito provável que os números venham a aumentar“, prevê o secretário de Estado das Comunidades.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos, segundo o mais recente balanço oficial da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

(Notícia atualizada às 18h47 com o balanço mais recente de vítimas)