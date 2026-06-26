5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira é marcada pelos dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a habitação. Ainda em território nacional, a autonomia da Madeira e dos Açores, o alargamento da licença parental e as reuniões entre Ministério da Educação e sindicatos vão marcar a agenda. Portugal recebe ainda a visita da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. A nível europeu, os ministros responsáveis pela pasta da energia vão tentar chegar a um consenso sobre o Pacote de Redes Europeias e serão reveladas as expectativas dos consumidores da zona euro para a inflação.

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Habitação e Consumo entre os indicadores em destaque

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela esta sexta-feira as estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local, relativas ao primeiro trimestre do ano. Recorde-se que, no mesmo período, os preços da habitação aumentaram 17,8%. São ainda revelados os dados do Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação em maio. Em abril, esta avaliação subiu 16,5% para um novo recorde. Finalmente, o Banco Central Europeu (BCE) revela como os consumidores percecionaram a inflação na zona euro durante o mês de maio.

Ministros da Energia tentam chegar a consenso sobre redes energéticas

Os ministros da Energia vão procurar esta sexta-feira chegar a um consenso sobre a sua posição relativamente ao Pacote de Redes Europeias (TEN-E). Apresentado no final do ano passado, o objetivo passa por melhorar a interconexão transfronteiriça, impulsionar a eletrificação e acelerar o licenciamento de redes.

Autonomia dos Açores e Madeira e alargamento da Licença Parental Inicial na agenda parlamentar

Pela manhã, ocorre na Assembleia da República a sessão plenária comemorativa dos 50 anos da Autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Presidida pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, a sessão conta com a presença do ministro dos Assuntos Parlamentares, do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, entre outros. Ao início da tarde, o grupo de trabalho sobre o alargamento da Licença Parental Inicial vai ouvir o presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, Pedro Corte Real.

Roberta Metsola inicia visita a Portugal

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, inicia a sua visita de dois dias a Portugal, com a participação na inauguração da placa comemorativa do 40.º aniversário da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Irá ainda encontrar-se com Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, e José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, assim como José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República de Portugal, e com o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Ministério da Educação reúne-se com sindicatos de professores

No âmbito do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, o Ministério da Educação reúne-se com a Federação Nacional da Educação (FNE), o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) para discutir o modelo de recrutamento e a colocação de docentes.