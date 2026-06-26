Internacional

Angola arrecada 19 milhões com venda de 35 diamantes

  • Lusa
  • 19:17

No leilão foram vendidas 35 pedras de 6.586,89 quilates, o que corresponde a um preço médio de cerca de 3.294 dólares por quilate.

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) arrecadou 21,7 milhões de dólares (19 milhões de euros), 23% acima do valor esperado, com a venda de 35 pedras especiais no leilão realizado esta sexta-feira em Luanda.

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Segundo um comunicado da Sodiam, foram vendidos 35 diamantes produzidos pelas sociedades mineiras do Luele, Catoca, Mussende, Lulo, Calonda, Cuilo Kwenda, Kaixepa, Cuango, Somiluana e Mucuanza, além de um lote “run-of-mine” (produção bruta não selecionada).

Foram vendidos 6.586,89 quilates, o que corresponde a um preço médio de cerca de 3.294 dólares por quilate. As sessões de avaliação decorreram de 22 a 25 de junho nas instalações da SODIAM em Luanda, tendo participado 27 das 34 empresas convidadas, representando as principais praças e centros mundiais de comercialização de diamantes.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da SODIAM, Eugénio Bravo da Rosa, classificou o resultado como “globalmente positivo, não obstante a atual conjuntura do mercado internacional de diamantes, marcada essencialmente pela baixa procura e consequente redução de preços”.

A Sodiam é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção de diamantes de Angola, fundada em novembro de 1999, resultantes de 27 produções, kimberlíticas e aluvionares.

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