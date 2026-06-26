Avioneta choca contra o edifício mais alto de Pequim

Uma avioneta chocou esta sexta-feira contra o China Zun, o edifício mais alto de Pequim, confirmaram testemunhas à agência noticiosa espanhola EFE, desconhecendo-se, para já, as causas do acidente.

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O impacto ocorreu na zona de Guomao, o principal centro financeiro de Pequim, no distrito de Chaoyang, junto de outros edifícios emblemáticos da capital chinesa, entre os quais a sede da televisão estatal CCTV.

Imagens captadas no local e divulgadas nas redes sociais internacionais mostram um buraco na fachada envidraçada do arranha-céus e destroços da aeronave caídos numa via próxima do edifício, além de danos no vidro traseiro de um táxi que circulava ou se encontrava na zona.

Um cidadão espanhol residente em Pequim, que solicitou anonimato, disse à EFE que se deparou com um forte dispositivo de emergência. “Dezenas de carros da polícia, muitas ambulâncias e ambos os sentidos da rua cortados”, relatou a testemunha. Até ao momento, as autoridades chinesas não divulgaram informações sobre eventuais vítimas nem apresentaram uma versão oficial sobre as circunstâncias do incidente, ocorrido numa das zonas de maior atividade empresarial de Pequim.

Desconhece-se também se a aeronave efetuava um voo privado, comercial ou de outro tipo, bem como se o embate no edifício resultou de uma avaria, de perda de controlo ou de outras causas.

As imagens do acidente circulavam na rede social X, bloqueada na China, enquanto pesquisas realizadas em plataformas chinesas, como a Weibo e a Douyin, não apresentavam resultados recentes sobre o incidente, apesar da gravidade do sucedido e da localização central do embate, o que poderá indiciar censura por parte das autoridades.

O China Zun, também conhecido como CITIC Tower, domina a linha do horizonte do distrito financeiro de Pequim e é um dos edifícios mais emblemáticos da capital chinesa. A torre, com 528 metros de altura, foi inaugurada em 2018, tornando-se então o arranha-céus mais alto da cidade.

Três anos após a inauguração, em 2021, a China proibiu a construção de novos arranha-céus com mais de 500 metros de altura e passou a limitar de forma “rigorosa” os edifícios com mais de 250 metros, devido a preocupações relacionadas com a segurança estrutural destas construções e com as dificuldades de alguns promotores em atrair arrendatários.