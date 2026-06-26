CEO do BPI Vida e Pensões vai conduzir curso sobre poupança para vidas longas da APS

Isabel Castelo Branco, CEO do BPI Vida e Pensões, vai conduzir o curso “Poupança inteligente para Vidas Longas” da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), que cruza uma perspetiva sociológica da longevidade com dados concretos sobre poupança e pensões em Portugal. Com uma forte componente prática, os participantes, através de exercícios, vão conseguir simular e desenhar soluções de poupança ajustadas a vidas maiores.

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A Academia Portuguesa de Seguros, da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), divulgou também o calendário dos próximos cursos de formação dirigidos a profissionais do setor: