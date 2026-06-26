CEO do BPI Vida e Pensões vai conduzir curso sobre poupança para vidas longas da APS
Isabel Castelo Branco, CEO do BPI Vida e Pensões, vai conduzir o curso "Poupança Inteligente para Vidas Longas". A APS divulgou ainda o calendário de outras formações.
Isabel Castelo Branco, CEO do BPI Vida e Pensões, vai conduzir o curso “Poupança inteligente para Vidas Longas” da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), que cruza uma perspetiva sociológica da longevidade com dados concretos sobre poupança e pensões em Portugal. Com uma forte componente prática, os participantes, através de exercícios, vão conseguir simular e desenhar soluções de poupança ajustadas a vidas maiores.
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A Academia Portuguesa de Seguros, da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), divulgou também o calendário dos próximos cursos de formação dirigidos a profissionais do setor:
- No Ciclo “Novos Riscos com Impacto no Setor Segurador”, a sessão de 10 de julho aborda o tema “Terrorismo, NBQR (nuclear, biológico, químico e radiológico) e Seguros”.
- No Ciclo “Seguro Automóvel – Tendências e Riscos Emergentes”, o curso de 16 de setembro é dedicada à “Traumatologia nos Acidentes com Bicicletas e Trotinetes”, seguida de 13 de outubro com a formação “Boas Práticas de Prevenção de Acidentes e Case Studies”.
- O Ciclo “Longevidade, Poupança e Saúde” arranca a 8 de setembro com “A Casa Como Ativo: A Monetização da Poupança”. Segue-se o curso “A Longevidade e a Gestão da Doença Crónica e da Doença Grave nos Seguros” (7 de outubro), depois a “Inteligência Artificial em Saúde: uma Visão a ter em Conta Pelas Seguradoras” (4 de novembro) e “Longevidade Assistida: a Dependência, os Robôs e os Agentes de IA” (10 de dezembro).
- Por fim, o Ciclo “Cooperação e Inovação na Gestão de Catástrofes” estende-se de outubro de 2026 a março de 2027, com um curso sobre o caso de “Inglaterra: Flood Re (Parceria Público-Privada)”, depois “Espanha: ensinamentos do DANA – a Experiência do Consórcio (PPP)”, seguida de “França: Sucessos e Desafios (PPIP)”, “Nova Zelândia: Um Modelo de Referência” e, por fim, “Itália e Grécia: Novas Soluções e Projeto BREATH (2026-2027)”.
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