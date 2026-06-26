Chega vai pedir fiscalização da constitucionalidade da Prestação Social Única
André Ventura quer a fiscalização "abstrata sucessiva ao Tribunal Constitucional" sobre a obrigatoriedade de doentes com cancro "serem obrigados a trabalhar para receberem subsídios em Portugal".
O líder do Chega anunciou esta sexta-feira que o partido vai pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva da Prestação Social Única (PSU), por considerar inconstitucional que pessoas com elevada incapacidade por doença tenham de prestar trabalho social.
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“O Chega vai pedir, caso não seja possível antes, logo que entre em vigor a legislação, a sua fiscalização abstrata sucessiva ao Tribunal Constitucional nesta questão específica da obrigatoriedade de doentes com cancro, portugueses, serem obrigados a trabalhar para receberem subsídios em Portugal”, afirmou.
O anúncio foi feito por André Ventura em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa. Na quinta-feira, o Parlamento aprovou, na generalidade e em votação final global, a proposta de lei que autoriza o Governo a criar a PSU, após um acordo entre PSD/CDS-PP e PS. O Chega foi um dos partidos que votou contra.
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