Cidadãos testam ferramentas digitais da Segurança Social antes do lançamento

Quando a maioria das pessoas pensa na Segurança Social, pensa em formulários, prazos e obrigações. Mas nos bastidores do Instituto de Informática daquele organismo do Estado, há uma equipa que tem procurado ouvir os cidadãos antes de lançar qualquer nova funcionalidade digital. Este foi o tema do quinto episódio do podcast Simplifica, do ECO, e no qual participou Helena Silveirinha, coordenadora da área de Relações Externas e Comunicação, para explicar como funciona a Bolsa de Pioneiros Digitais.

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Trata-se de uma rede de voluntários, formada por cidadãos e empresas, que testa protótipos, navega em mock-ups e devolve feedback antes de qualquer decisão de desenvolvimento ser tomada.

“O que queremos é que nos sinalizem o que pode não estar bem. Muitas vezes as equipas que trabalham todos os dias nestas áreas já têm ali uma visão muito toldada”, reconhece. Quando alguém fica perdido a tentar perceber onde carregar ou o que preencher, esse momento de confusão tem valor. “Se for um feedback negativo no momento da pesquisa, ganhamos o jackpot, porque é isso que nós queremos”.

O pior que podemos fazer é investir recursos, e estes são recursos públicos, a desenvolver coisas que depois não vão ser utilizadas Helena Silveirinha Coordenadora da Área de Relações Externas e Comunicação do Instituto de Informática

A lógica, explica, é que é preferível corrigir um menu ou um botão antes do lançamento do que depois, quando milhões de pessoas já estão a tentar usar a ferramenta. “O pior que podemos fazer é investir recursos, e estes são recursos públicos, a desenvolver coisas que depois não vão ser utilizadas”, aponta.

Atualmente, a bolsa conta com cerca de 2.600 empresas registadas e 700 cidadãos. Os testes são maioritariamente remotos, o que permite alcançar pessoas de diferentes regiões do país, mas já houve sessões presenciais e até observação direta nos serviços de atendimento. A diversidade de perfis é intencional, porque, como sublinha Helena Silveirinha, não faz sentido testar um simulador de pensões com jovens de 18 anos.

Para quem participa, há dois incentivos principais: o contacto antecipado com as soluções em desenvolvimento, e a satisfação de ter contribuído para algo que vai ser usado por milhões de pessoas. “O convite está feito, podem registar-se em qualquer momento no portal da Segurança Social, é um processo muito simples e dá um contributo significativo”, apela a responsável.

O modelo levanta também uma questão mais ampla sobre o futuro da administração pública digital. “Temos de desenvolver soluções não para as pessoas, mas com as pessoas, porque só dessa forma é que garantimos que o que estamos a fazer está a ser bem feito”, remata.

Assista ao episódio completo do Simplifica – O Podcast sobre a Transformação Digital da Segurança Social no vídeo abaixo. Se preferir, ouça a versão podcast no Spotify ou na Apple Podcasts.