Confederação de PME alerta para impacto da inflação e instabilidade nas empresas

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) alertou para o impacto da inflação e da instabilidade internacional nas micro, pequenas e médias empresas, lembrando que são 99% do tecido empresarial nacional.

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Num comunicado, a propósito do Dia Internacional das MPME (micro, pequenas e médias empresas), que se comemora no sábado, a CPPME deu conta da sua “preocupação perante o agravamento das dificuldades que continuam a afetar milhares de empresas”.

“Entre os principais fatores de preocupação destaca-se o impacto persistente da inflação e das consequências da atual instabilidade internacional”, salientou, apontando a crise resultante “do conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irão, situação que tem contribuído para o aumento dos custos da energia, dos transportes, das matérias-primas e de diversos fatores de produção”.

A CPPME referiu ainda a sua “preocupação com o anúncio de novas sanções da União Europeia à Rússia”, realçando os seus potenciais efeitos em setores como a importação de bacalhau e a agricultura. A Confederação chamou ainda a atenção para “atrasos verificados no pagamento dos apoios destinados aos empresários e às famílias afetados por calamidades” apelando para respostas mais rápidas e eficazes das entidades públicas.

“A CPPME associa-se igualmente às legítimas reivindicações de diversos setores que continuam a viver dificuldades acrescidas, entre os quais a restauração, as creches, as agências de viagens e o setor do táxi”, destacou, defendendo a adoção de “políticas públicas que promovam melhores condições para o exercício da atividade económica”, reduzam custos e reforcem a competitividade.