Dupla portuguesa ganha prata nos Young Lions em Design

Os dois criativos da Bastarda trazem assim prémio na competição que corre em paralelo com os prémios principais do festival. Em Filme, os representantes de Portugal chegaram à shortlist.

Alexandre Sousa e Bárbara Fantone, a dupla que representou Portugal na competição Young Lions, no Festival de Criatividade de Cannes, regressa com uma prata. Os dois criativos da Bastarda trazem assim mais um prémio na competição que corre em paralelo com os prémios principais do festival.

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Em Filme, a dupla Beatriz Pinto e João Chicau chegou também a shortlist.

Com o festival a chegar ao fim, o saldo nacional salda-se então por uma prata e uma shortlist no Young Lions e uma prata e quatro shortlist na competição principal.

A prata, como o +M avançou na quinta-feira, é da Uzina, que com a campanha “Hidden Tags” para a Ikea Portugal volta este ano a trazer o prémio do Festival de Criatividade de Cannes.

A campanha da agência liderada criativamente por Susana Albuquerque, já galardoada na edição do ano passado com dois ouros, uma prata e um bronze, ganhou prata em Creative Effectiveness, onde chegou a shortlist nas subcategorias “Acquisition” e “Retention”, sendo a única campanha nacional a figurar nelas.

A “HiddenTags” é uma das três campanhas que chegou a shortlist na edição deste ano, a par com a “Pairing Portugal”, da Dentsu Creative Portugal para o Turismo de Portugal, e “RelationChip” da BBDO Portugal para a APAV, mas foi a única a trazer prémio.

Este ano, Portugal está presente no Festival de Criatividade de Cannes com 65 inscrições, 53% abaixo dos 137 trabalhos contabilizados em 2025. O número deste ano aproxima-se do valor de 2020/21, anos da pandemia, no qual Portugal esteve representado com 64 inscrições.

Em 2022, as inscrições subiram para 101, e em 2023 bateram um recorde, com 184 trabalhos inscritos, número histórico para a representação portuguesa. Em 2024 o número de inscrições desceu para 120 e, no último ano, Portugal esteve representado com 137 inscrições.