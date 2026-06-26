Estados Unidos voltam a atacar o Irão

As forças armadas dos Estados Unidos realizaram ataques contra o Irão esta sexta-feira, confirmou o Comando Central dos EUA (CENTCOM). Este ataque acontece depois de Donald Trump ter classificado o ataque a um navio no estreito de Ormuz, que atribuiu ao Irão, como uma “insensata violação do nosso acordo de cessar-fogo”.

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“As forças do Comando Central dos EUA (CENTCOM) realizaram ataques contra o Irão, a 26 de junho, como resposta contundente ao ataque de ontem a um navio comercial que transitava pelo Estreito de Ormuz”, lê-se na publicação na rede social X.

A CENTCOM explica que as aeronaves norte-americanas atacaram locais de armazenamento de mísseis e drones iranianos, bem como estações de radar costeiras, depois do Irão ter atingido o porta-contentores Ever Lovely, na quinta-feira, com um drone.

“O navio de carga com bandeira de Singapura estava a sair do Estreito de Ormuz ao longo da costa de Omã no momento do ataque iraniano. A agressão injustificada contra a navegação comercial por parte das forças iranianas violou claramente o cessar-fogo”, referem as forças norte-americanas.

Os Estados Unidos justificam ainda que o “comportamento perigoso” do Irão comprometeu a liberdade de navegação, “numa altura em que o comércio circula cada vez mais por este corredor comercial internacional vital”.

“As forças do CENTCOM continuam a coordenar e a apoiar a passagem segura dos navios comerciais que transitam pelo estreito. As forças armadas dos EUA mantêm-se presentes e vigilantes para garantir que todos os aspetos do acordo com o Irão sejam respeitados, cumpridos e estejam em pleno vigor e efeito”, sublinham.

Horas antes, nas redes sociais e em conferência, o presidente norte-americano disse que o Irão tinha “disparado pelo menos quatro drones” contra navios que passavam no Estreito de Ormuz. As forças dos EUA intercetaram três desses drones, mas um deles atingiu “o deque superior” do cargueiro que, apesar dos danos, prosseguiu viagem.

Questionado sobre como pretendia reagir, Trump respondeu: “Já vão descobrir”. A resposta chegou pouco depois e pode voltar a pôr em causa o memorando de entendimento entre os dois países assinado há uma semana.