EUA anunciam acordo-quadro entre Líbano e Israel sem revelar conteúdo

Israel e Líbano assinaram esta sexta-feira um acordo-quadro em Washington, anunciou o secretário de Estado norte-americano, sem divulgar o conteúdo, mas com o objetivo declarado de preparar o caminho para a “paz e segurança duradouras” entre os dois países.

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“Temos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o Governo soberano do Líbano e o Governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos”, declarou Marco Rubio pouco antes da assinatura do entendimento.

No momento em que era revelado o acordo entre as delegações de Israel e do Líbano, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o exército do seu país permanecerá no sul do território libanês até que o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irão, entregue as suas armas.

O conflito entre Israel e o Hezbollah iniciou-se quando o grupo armado disparou contra Israel a 2 de março, dias depois dos Estados Unidos e Israel terem atacado o Irão. Os ataques do Hezbollah desencadearam ataques aéreos e terrestres israelitas que causaram a morte de mais de ⁠4.000 pessoas no Líbano e deslocaram mais de um milhão.

“O acordo-quadro trilateral que assinámos hoje é um primeiro passo no caminho para restaurar a soberania e a integridade territorial libanesas, garantir uma cessação permanente e definitiva das hostilidades, permitir que o nosso povo regresse às suas terras e permitir que todos os libaneses vivam em paz, segurança e prosperidade”, disse a embaixadora libanesa Nada Moawad.

Segundo o Al Jazeera, o deputado do Hezbollah, Hassan Fadlallah, rejeitou o acordo entre Israel e o Líbano. “A linha de ação seguida pelas autoridades libanesas equivale a concessões unilaterais e gratuitas que apenas irão prejudicar o país e servir os interesses do inimigo israelita”, disse, sublinhando que o acordo corre o risco de “criar divisões internas perigosas”.

Já Netanyahu afirma que Israel e o Líbano chegaram a acordo sobre um projeto-piloto para desarmar o Hezbollah e transferir o controlo para o exército libanês. Avançou que os países chegaram a acordo sobre duas áreas recomendadas pelas forças armadas israelitas, uma delas fora da chamada “Linha Amarela”, uma zona militar que se estende por cerca de 10 quilómetros a norte da fronteira, no sul do Líbano e a sul do rio Litani. A outra área situa-se dentro da “Linha Amarela” e a norte do rio Litani.