Faturação dos hospitais privados sobe 9,5% para 2.790 milhões de euros em 2025
Aumento da utilização dos serviços hospitalares privados e maior penetração dos seguros de saúde conduziram receitas de empresas gestoras de hospitais privados e de PPP a novo máximo histórico.
As empresas gestoras de hospitais privados e de hospitais públicos em regime de parceria público-privada geraram receitas agregadas de 2.790 milhões de euros em 2025, um novo máximo histórico e mais 9,5% do que em 2024.
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A estimativa é da análise setorial da Informa D&B, divulgada esta sexta-feira, que afirma que “este crescimento é favorecido pelo aumento da utilização dos serviços hospitalares privados e pela maior penetração dos seguros de saúde“.
As receitas dos seguros de saúde registam também crescimento, sublinha a Informa D&B, precisando que, em 2024 e 2025, os aumentos anuais da faturação relativa a prémios foi de 17,5% e 12,3%, respetivamente.
A faturação de prémios dos seguros de saúde atingiu 1.782 milhões de euros em 2025.
Segundo a referida análise, em 2024, existiam em Portugal 242 hospitais e a rede privada era composta por 131 estabelecimentos, pertencentes tanto a empresas privadas como a instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e o número total de camas era de 35.397.
Nos estabelecimentos geridos pelas principais empresas, a oferta privada com fins lucrativos ascendia a 64 hospitais e 4.537 camas em abril de 2026, que corresponde a uma média de 71 camas por estabelecimento. Por distritos, o Porto concentrava 37% das camas, seguido de Lisboa, com 32%.
Os cinco principais operadores hospitalares detinham em 2025 uma quota de mercado de 92,2%, que evidencia a posição de destaque dos grandes grupos do setor.
A Informa D&B refere ainda que no mercado de seguros de saúde existe também uma situação de grande concentração, com as cinco principais seguradoras responsáveis por 82,5% da faturação total relativa a prémios em 2025.
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