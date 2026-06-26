Fundación Mapfre doa 100 mil euros às vítimas dos sismos na Venezuela

A Fundación Mapfre anunciou esta sexta-feira uma doação de 100 mil euros para apoiar a população venezuelana afetada pelos dois terramotos que atingiram o norte do país na quarta-feira. Os sismos, de magnitudes 7,2 e 7,5 na escala de Richter, causaram pelo menos 589 mortes e deixaram milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A verba será canalizada através de organizações sociais que operam na região, explicam em comunicado. Numa primeira fase, os recursos destinam-se a cobrir necessidades urgentes, como o fornecimento de alimentos e bens de primeira necessidade em Caracas e nos municípios do estado de La Guaira, o mais afetado pelos sismos. Numa segunda fase, a intervenção concentrar-se-á no apoio à recuperação das zonas mais destruídas.

A doação insere-se no Fundo de Ajuda em Emergências da Fundación Mapfre, mecanismo que se ativa perante catástrofes naturais de forte impacto. O mesmo fundo esteve já na origem de intervenções nas cheias da Andaluzia, no DANA de Valência, nos incêndios no Chile, nas inundações no Brasil, no terramoto na Turquia e nos estragos causados pelo furacão Otis, no México.

Em Portugal, a Fundación Mapfre assinou recentemente um protocolo com a CERCILEI – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria, prevendo apoio financeiro à reabilitação das instalações da entidade, afetadas pela tempestade Kristin em janeiro.