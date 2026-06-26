Iberia, Air Europa e Plus Ultra suspendem voos para Caracas

A Iberia suspendeu os voos para Caracas até 1 de julho, enquanto a Air Europa e a Plus Ultra cancelaram as ligações pelo menos até domingo, 28 de junho, devido aos danos provocados pelos sismos no aeroporto de Maiquetía.

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As companhias espanholas indicaram que vão dar flexibilidade aos clientes afetados, para minimizar eventuais constrangimentos causados pelos sismos que abalaram a Venezuela e provocaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos. A presidente da Associação de Linhas Aéreas na Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza, disse à EFE que os aeroportos internacionais venezuelanos estão operacionais, com exceção do de Maiquetía, o mais importante da região.

Em comunicado, a Iberia manifestou solidariedade para com as vítimas dos dois sismos na Venezuela e referiu que os abalos causaram danos significativos no aeroporto internacional de Maiquetía Simón Bolívar. A transportadora espanhola indicou que a situação será reavaliada a partir de 1 de julho, com vista à retoma da ligação entre Madrid e Caracas logo que possível.

Atualmente, a Iberia opera quatro voos semanais entre Madrid e Caracas, às segundas, quintas, sextas-feiras e domingos. A Air Europa assegura cinco frequências semanais entre Madrid e Caracas, num total de dez voos, enquanto a Plus Ultra tem três frequências semanais Madrid-Caracas e um voo semanal Tenerife-Caracas.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos, segundo o mais recente balanço oficial. Entre os mortos, há pelo menos 15 portugueses e lusodescendentes. Segundo a ONU, estão mais de 50 mil pessoas desaparecidas.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela. Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.