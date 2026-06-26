Líder do Parlamento Europeu elogia forma como Portugal protegeu a liberdade depois de adesão à UE

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, elogiou esta sexta-feira a forma como Portugal tem protegido a liberdade e tornado a Europa mais forte, a propósito da comemoração do 40.º aniversário da adesão portuguesa à União Europeia (UE).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Num discurso feito numa cerimónia realizada, de manhã, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa – onde foi assinado o documento formal da adesão, em 1986 –, Roberta Metsola sublinhou que os portugueses “aderiram a esta União tendo acabado de reconquistar a liberdade” e disse que o país “tem protegido essa liberdade para todos” desde então.

“Com uma abertura que advém de saber exatamente o que custa perdê-la [a liberdade], e com a convicção tranquila de que a nossa Europa é mais forte quando enfrentamos, juntos, as coisas mais difíceis”, afirmou a líder do hemiciclo europeu, que hoje iniciou uma visita a Portugal.

Saudando a presença da presidente do Parlamento Europeu em Lisboa e nas cerimónias de comemoração da adesão de Portugal ao projeto de união europeia, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, destacou a abertura de Portugal ao mundo.

“Estamos a celebrar estes 40 anos aqui em Lisboa, com o Parlamento Europeu e com a presidente do Parlamento Europeu, num local que foi palco da assinatura do Tratado de Adesão, mas que representa também a abertura de Portugal ao mundo”, afirmou, sublinhando que “o contributo que o povo português quer dar à Europa é manter e melhorar a abertura da Europa ao mundo”.

Portugal pediu formalmente a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE) em março de 1977, o que marcou uma escolha estratégica para consolidar a democracia e modernizar a economia após a revolução de 1974.

Depois de oito anos de negociações complexas, o Tratado de Adesão foi assinado a 12 de junho de 1985, numa cerimónia histórica no Mosteiro dos Jerónimos, tendo a integração plena entrado em vigor a 01 de janeiro de 1986.