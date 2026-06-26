Lufthansa integra carro desenvolvido pelo CEiiA em operação de assistência em escala

A Lufthansa Ground Services Portugal (LGSP) e o CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, fecharam um acordo para integrar o BEN, carro elétrico desenvolvido de raiz pela entidade, na sua operação de assistência em escala.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O acordo de parceria entre as duas entidades, coloca uma frota de veículos elétricos BEN ao serviço de apoio de rampa às aeronaves e em serviços personalizados de assistência em escala nos aeroportos, testado em setembro e com entrada em operação em 2027″, adiantaram, na mesma nota.

O BEN foi desenvolvido em Portugal pelo CEiiA, sendo “a primeira vez que um grupo aéreo da dimensão da Lufthansa” adota o veículo, “uma escolha que projeta a engenharia portuguesa no centro da mobilidade aeroportuária europeia”.

A parceria entre a LGSP e o CEiiA faz avançar “uma agenda de descarbonização que vai além da renovação de frota”, destacaram, apontando que “os serviços de assistência em escala implicam deslocações constantes entre aeronaves, terminais e áreas operacionais”, sendo que, “um veículo elétrico, compacto e modular como o BEN permite reduzir de forma significativa o consumo energético, os custos de operação e a pegada ambiental da atividade”.

Além disso, “a colaboração contempla ainda o uso da tecnologia AYR do CEiiA”, que servirá para promover “a neutralidade carbónica nas operações da companhia”, podendo ser replicada em outros aeroportos e infraestruturas.

“A parceria com a Lufthansa Ground Services Portugal é uma excelente oportunidade para o nosso BEN mostrar o potencial para contribuir para uma mobilidade mais sustentável nos aeroportos e em outras infraestruturas em Portugal e toda a Europa”, afirma Helena Silva, CTO (administradora com o pelouro da tecnologia) do CEiiA, citada no comunicado.

O acordo associa ainda “as emissões evitadas pela utilização do BEN à Help Alliance Portugal”, ou seja, “o valor dos créditos de carbono geradas pode ser devolvido às comunidades locais, financiando projetos com impacto social”.

A Help Alliance é a organização sem fins lucrativos do Lufthansa Group, com mais de 25 anos de atividade e 87 projetos sociais em vários continentes, que vai inaugurar em Portugal a sua primeira associação fora da Alemanha.

“Escolher o BEN foi uma decisão estratégica e, ao mesmo tempo, uma declaração de confiança no melhor que se faz em Portugal. Queremos descarbonizar a nossa operação em terra sem abdicar de eficiência, e o BEN responde exatamente a esse desafio”, disse Paulo Geisler, presidente executivo (CEO) da Lufthansa Ground Services Portugal, citado na mesma nota.

O acordo entre a LGSP e o CEiiA é assinado na segunda-feira, no Porto, e a frota entra em operação nos aeroportos do Porto e de Lisboa já em setembro, em testes.