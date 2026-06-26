Mundial 2026

Mundial 2026: Equador X Alemanha visto, em média, por mais de um milhão de telespectadores

 Rafael Correia e ,

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo que opôs Equador e Alemanha — no MetLife Stadium perante 80.663 espetadores — terminou com 2-1. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 1.058.052 telespectadores, na SIC e na Sport TV 1, pelas 21h — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M. Foi o jogo mais visto do dia.

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Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo contou com um total de 459.049 visualizações no próprio dia da partida, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 133.276 visualizações pelas 22h50.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do dia foi entre África do Sul X Coreia do Sul, emitido pelas 02h na Sport TV 1. Contou com uma audiência média de 8.775 telespectadores. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Áustria e Jordânia, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 1.449 telespectadores.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.311.424 indivíduos.

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Nos primeiros 15 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 17 milhões e 400 mil telespectadores. Dá uma média de 1 milhão e 159 mil por dia.

A TVI captou 30% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 5 milhões e 253 mil. A SIC conta com 28% — cerca de 4 milhões e 811 mil –, a Sport TV 5 captou 22% da audiência — cerca de 3 milhões e 913 mil indivíduos, a RTP 1 conta com 12% — 2 milhões e 66 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 8% — 1 milhão e 340 mil.

 

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 51% do total.

 

O torneio prosseguiu esta sexta-feira, 26 de junho, com os jogos Tunísia X Países Baixos (00h), Turquia X EUA (03h), Paraguai X Austrália (20h), Noruega X França (20h) eSenegal X Iraque (20h). Este fim de semana, Portugal joga contra a Colômbia. O jogo vai ser emitido no domingo, 28 de junho, às 0h30, pela RTP, Sport TV e LiveModeTV.

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.

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