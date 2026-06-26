Internacional

Nove portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais na Venezuela

  • Lusa
  • 10:35
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Entre os mortos provocados pelo terramoto na Venezuela, há pelo menos nove portugueses e lusodescendentes, e o Ministério remeteu a atualização do número de desaparecidos para mais tarde.

Nove portugueses e lusodescendentes morreram na sequência dos dois sismos registados quarta-feira na Venezuela e que causaram centenas de vítimas, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

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Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 235 mortos e 4.300 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos nove portugueses e lusodescendentes, e o Ministério remeteu a atualização do número de desaparecidos para mais tarde.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

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Sismo mata pelo menos 235 e faz 4.300 feridos na Venezuela

Lusa,

O Governo da Venezuela elevou o número de mortos para 235 e o de feridos para 4.300, após os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o país na quarta-feira.

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