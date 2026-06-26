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Pbbr assessora a Iroko SCPI no seu primeiro investimento em Portugal

A transação foi estruturada como uma operação de sale & leaseback, mantendo-se a IMTEC como arrendatária do ativo no âmbito de um contrato de arrendamento de longa duração.

A pbbr assessorou a Iroko SCPI no seu primeiro investimento em Portugal: a aquisição, à IMTEC Plastics (Grupo IMTEC), de um armazém industrial com cerca de 5 mil metros quadrados, situado no Parque Industrial de Casal da Areia, Alcobaça (Leiria).

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A transação foi estruturada como uma operação de sale & leaseback, mantendo-se a IMTEC como arrendatária do ativo no âmbito de um contrato de arrendamento de longa duração.

A equipa envolvida no apoio à empresa francesa foi liderada pelo sócio Pedro Pinto, e contou com o apoio de Isabel Brazão de Castro (Associada Coordenadora) e Chloe Samantha Robinson (Associada Sénior) – ambas da área de Imobiliário -, Tânia Osório (Sócia) e André Bernardo Alves (Associado) – ambos da área de Urbanismo -, e Mariafé Malca, Associada da área Fiscal.

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