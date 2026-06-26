Polymarket sofre ciberataque com perdas potenciais de três milhões de dólares

O site de apostas Polymarket foi alvo de um ataque informático, na sequência de uma falha de segurança num fornecedor externo, o que terá resultado no desvio de quase três milhões de dólares (cerca de 2,8 milhões de euros), segundo avança o site de tecnologia Gizmodo.

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Foi a própria plataforma que revelou o incidente, através de uma publicação partilhada na rede social X, na qual explica que um código malicioso foi injetado no site para afetar “alguns utilizadores”. “Estamos a contactar os utilizadores afetados e a reembolsá-los na totalidade“, afirma, assegurando que o problema já se encontra resolvido.

Os piratas informáticos conseguiram desviar dinheiro através do acesso não autorizado a chaves digitais integradas na estrutura, com o ataque a visar especificamente os mecanismos automatizados que a empresa utiliza para distribuir prémios e recompensas aos utilizadores.

Em resposta a uma conta no X, que falava em “perdas estimadas de 2,94 milhões de dólares até ao momento”, o diretor de experiência da Polymarket, William LeGate, garantiu que os clientes afetados estão a ser reembolsados “integralmente”.

A conta em questão alega que há pelo menos 11 vítimas a quem foi retirado pUSD (Polymarket USD), a stablecoin da Polymarket, das suas carteiras. Esse valor foi depois trocado por Ethereum para branquear a criptomoeda, de acordo com a mesma conta, que revelou ainda endereços das carteiras de criptomoedas dos alegados hackers.

A empresa assegura que a infraestrutura principal onde as apostas são registadas não foi comprometida no ciberataque. A diretora jurídica da Polymarket, Olivia Chalos, explicou que “os fundos depositados pelos utilizadores e os contratos inteligentes que regulam os mercados de previsão encontram-se totalmente protegidos e isolados da zona afetada por esta intrusão”.

Em Portugal, o site da Polymarket deixou de estar acessível em meados de janeiro após o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), entidade reguladora do setor das apostas, ter ordenado o seu bloqueio por falta de licença para operar no país. A plataforma chegou a movimentar 90 milhões de euros em apostas ilegais nas eleições presidenciais portuguesas.