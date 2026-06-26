Prémios +Media Leaders entregues a 1 de julho. Conheça o regulamento

Já estão escolhidos os vencedores da primeira edição dos +Media Leaders. Antes de revelados os premiados, e após a intervenção de António Leitão Amaro, pode assistir ao debate.

Após uma primeira seleção de nomeados apresentada pela redação do ECO/+M, António Casanova (CEO da Unilever Fima & Gallo WW), Francisco Teixeira (country manager da WPP Portugal), Sofia Tenreiro (CEO da Siemens Portugal) e Miguel Coutinho (administrador e diretor-geral da Fundação EDP e do MAAT), os jurados, escolheram os projetos, empresas e pessoas que mais se destacaram nas cinco categorias a concurso neste primeiro ano de prémios +Media Leaders: Media Innovation & Growth, Media Challenger, Media Leader, Media Company e Media Legacy Award.

Mas, antes de conhecidos os vencedores, o setor vai ser tema de debate. Com a transformação tecnológica, a inteligência artificial, a fragmentação das audiências e a evolução dos modelos de negócio a ditarem a redefinição da indústria dos media, a pergunta à qual os quatro jurados vão procurar dar resposta é “O negócio dos media está a mudar. E agora?“.

A abrir a sessão está António Leitão Amaro, ministro da Presidência, que tem a seu cargo a pasta da comunicação social.

Para assistir ao debate, e também à atribuição das distinções, pode inscrever-se aqui. A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.

O ECO e o +M promovem o +M Media Leaders com uma convicção clara: a valorização da indústria dos media é uma condição essencial para a existência de jornalismo de qualidade, independente, exigente e relevante para a sociedade.

Num tempo em que o debate sobre os media é muitas vezes dominado por uma visão pessimista, centrada apenas nas dificuldades, nos constrangimentos e nos sinais de crise, entendemos que é necessário olhar também para o que está a ser construído, transformado e criado. Há empresas, gestores, marcas, projetos e parcerias a gerar valor, a inovar, a adaptar modelos de negócio, a conquistar novas audiências e a reforçar a relevância económica e social desta indústria.

O +M Media Leaders nasce dessa recusa de uma visão fatalista segundo a qual está tudo mal e nada merece ser destacado. Pelo contrário, acreditamos que a melhor forma de defender o futuro dos media é identificar, reconhecer e dar visibilidade a quem está a liderar processos de transformação, crescimento e criação de valor.

Esta iniciativa parte de uma ideia simples: sem modelos de negócio sustentáveis, sem capacidade de investimento, sem inovação e sem ambição empresarial, não existem as condições necessárias para produzir jornalismo de qualidade. Valorizar a indústria não é desviar atenções da missão editorial dos media. É reconhecer o que a torna possível.

Ao promover o +M Media Leaders, o ECO e o +M pretendem contribuir para uma leitura mais exigente, mais informada e mais construtiva sobre o setor. Não para ignorar os problemas, mas para recusar o conformismo. Não para celebrar por celebrar, mas para identificar exemplos de liderança, transformação e criação de valor que ajudem a elevar a indústria dos media em Portugal.

Regulamento

Artigo 1.º – Objeto

A iniciativa +M Media Leaders identifica e reconhece, anualmente, as empresas, gestores e personalidades que mais se destacam na liderança, transformação e desenvolvimento do negócio dos media em Portugal.

Artigo 2.º – Periodicidade e calendário

A iniciativa tem periodicidade anual.

O processo decorre, em regra, de acordo com o seguinte calendário:

abertura do processo a 15 de março

fecho do processo editorial de seleção a 15 de maio

realização do Media Day junho junho

A organização pode ajustar estas datas em casos justificados, mantendo o calendário global da iniciativa.

Artigo 3.º – Media Day

A iniciativa integra o Media Day, encontro anual que passará a ser promovido pelo +M para debater os principais desafios, tendências e oportunidades da indústria dos media.

O Media Day reúne gestores, jornalistas, reguladores, investidores, académicos e outros stakeholders relevantes do setor.

O Media Day culmina com a apresentação dos +M Media Leaders.

Artigo 4.º – Categorias

São atribuídas distinções nas seguintes categorias:

Media Company of the Year

Media Business Man/Woman

Media Innovation & Growth

Media Challenger

Media Legacy Award

O Media Legacy Award tem natureza honorífica e é o último momento da apresentação dos +M Media Leaders.

Artigo 5.º – Elegibilidade

São elegíveis para os +M Media Leaders as empresas de comunicação social que exerçam atividade editorial regular e se encontrem devidamente registadas na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Para efeitos da presente iniciativa, consideram-se empresas de comunicação social aquelas que desenvolvem atividade jornalística, com produção de conteúdos informativos e integração de equipas editoriais.

As categorias Media Company of the Year, Media Business Man/Woman, Media Innovation & Growth e Media Challenger respeitam exclusivamente a entidades, marcas, projetos ou operações enquadráveis nesse universo.

O Media Legacy Award pode distinguir uma personalidade cuja trajetória tenha tido impacto excecional e duradouro na indústria dos media em Portugal.

Artigo 6.º – Critérios gerais de avaliação

Cada categoria é avaliada de acordo com critérios ajustados à sua natureza, tendo em conta, designadamente:

criação de valor económico e sustentabilidade do modelo

capacidade de inovação e transformação

relevância estratégica para o setor

posicionamento competitivo e crescimento

liderança e influência na indústria

A avaliação combina apreciação qualitativa fundamentada com indicadores quantitativos sempre que disponíveis e relevantes.

Artigo 7.º – Modelo de seleção

A identificação dos candidatos é assegurada pela redação da +M, com base em informação pública, conhecimento do setor e critérios definidos no presente regulamento.

A redação da +M elabora uma shortlist de finalistas em cada categoria, a qual é submetida ao júri para decisão final.

Não existe processo de candidatura aberto.

Artigo 8.º – Júri

O júri é composto por personalidades independentes, de reconhecido mérito e experiência nas áreas dos media, economia, investimento, gestão ou outras relevantes para a avaliação da indústria.

Os membros do júri são selecionados pela organização, assegurando a adequação dos perfis às diferentes dimensões em análise.

O diretor do ECO participa no processo enquanto representante da entidade organizadora, assegurando o cumprimento do regulamento e a integridade do processo, sem integrar o júri deliberativo e sem participar na votação.

Artigo 9.º – Competências do júri

Compete ao júri apreciar as shortlists apresentadas pela redação da +M e deliberar sobre o distinguido em cada categoria.

Compete igualmente ao júri atribuir o Media Legacy Award, sob proposta do +M.

As decisões do júri são soberanas e irrecorríveis.

Artigo 10.º – Conflitos de interesse

Os membros do júri devem declarar quaisquer situações suscetíveis de gerar conflito de interesse.

Sempre que exista conflito, o membro em causa deve abster-se de participar na apreciação e decisão da respetiva categoria.

Artigo 11.º – Shortlist e distinções

A shortlist de finalistas é divulgada publicamente em data a definir pela organização.

Cada categoria integra, em regra, três finalistas.

Os distinguidos são anunciados no Media Day.

Cada distinguido recebe um troféu e pode utilizar o selo oficial +M Media Leaders, nos termos definidos pela organização.

Artigo 12.º – Princípios

A iniciativa rege-se pelos princípios da independência, transparência, rigor e credibilidade.

A organização e o júri comprometem-se a assegurar um processo de avaliação exigente, imparcial e alinhado com a valorização da indústria dos media.

Artigo 13.º – Organização

A iniciativa +M Media Leaders é organizada pelo ECO, através da marca +M.

Compete à organização definir o calendário, selecionar o júri, elaborar as shortlists, assegurar o funcionamento do Media Day e interpretar eventuais omissões do presente regulamento.

Artigo 14.º – Disposições finais

A organização reserva-se o direito de solicitar informação adicional às entidades consideradas para efeitos de avaliação.

A organização pode ajustar aspetos operacionais da iniciativa sempre que tal se revele necessário para assegurar a qualidade, a coerência e a credibilidade do processo.

Categorias

1 – Media Company of the Year

Objeto

Distingue a empresa de comunicação social que, no período em análise, mais se destacou pela solidez do modelo de negócio, relevância estratégica, capacidade de liderança e contributo para a evolução da indústria dos media em Portugal.

Critérios de avaliação

impacto económico e desempenho do negócio

sustentabilidade e robustez do modelo

capacidade de inovação

influência e relevância no setor

posicionamento estratégico e capacidade de execução

Indicadores a considerar

evolução de receitas

crescimento de audiência, alcance ou subscrições

diversificação de fontes de receita

novos investimentos, produtos ou áreas de negócio

reforço da posição competitiva

2. Media Business Man/Woman

Objeto

Distingue o gestor ou a gestora que mais se destacou pela liderança, visão estratégica, capacidade de execução e contributo para o reforço do negócio e da relevância da organização que lidera.

Critérios de avaliação

resultados de gestão

visão estratégica

capacidade de liderança

transformação do negócio

influência no setor

Indicadores a considerar

evolução da performance da organização

decisões estratégicas com impacto relevante

capacidade de adaptação a mudanças de mercado

lançamento de novas frentes de negócio ou reorganizações bem-sucedidas

reconhecimento do papel desempenhado na evolução da empresa ou do setor

3. Media Innovation & Growth

Objeto

Distingue a marca, produto, iniciativa, formato, modelo de distribuição ou solução de monetização que se destacou pela capacidade de inovar no negócio dos media com impacto relevante no mercado, na relação com o público ou na criação de valor para a organização.

Critérios de avaliação

inovação na proposta de valor

diferenciação face à oferta existente

impacto no negócio, na audiência ou na monetização

capacidade de escala

contributo para a evolução do setor

Indicadores a considerar

lançamento de novos formatos, soluções ou ofertas

inovação em distribuição, acesso, monetização ou posicionamento

crescimento de audiência, subscrições, engagement ou receita

reforço da relevância estratégica da marca ou da empresa

capacidade de replicação ou expansão da iniciativa

4. Media Challenger

Objeto

Distingue a marca, iniciativa, projeto ou operação de media que, sendo recente ou tendo assumido uma nova ambição estratégica, se tenha destacado pela capacidade de desafiar o mercado, ganhar relevância, acelerar crescimento ou criar novas dinâmicas competitivas no setor.

Critérios de avaliação

capacidade de afirmação competitiva

crescimento e dinâmica de expansão

inovação de posicionamento, produto ou distribuição

consistência estratégica

potencial de influência no mercado

Indicadores a considerar



crescimento de audiência, notoriedade, subscrições ou receita

lançamento ou reposicionamento bem-sucedido de marcas, iniciativas ou operações

capacidade de construir diferenciação relevante no mercado

reforço da posição competitiva da organização

impacto na renovação da oferta ou da dinâmica concorrencial no setor

5. Media Legacy Award

Objeto

Distingue uma personalidade cuja trajetória profissional tenha tido um impacto excecional, consistente e duradouro na indústria dos media em Portugal.

Critérios de avaliação

legado profissional

impacto duradouro no setor

reconhecimento pelos pares

capacidade de transformação

contributo para a valorização da indústria dos media

Indicadores a considerar

percurso e funções exercidas

influência na evolução de organizações, marcas ou projetos

contributo para a modernização do setor

notoriedade e reconhecimento profissional

relevância histórica da ação desenvolvida

Modalidade de seleção nas cinco categorias

Seleção editorial pela redação da +M, com shortlist submetida ao júri para decisão final.

Disposições complementares



Período de referência

As categorias devem incidir, em regra, sobre resultados, iniciativas, projetos ou desempenhos verificados no período de doze meses anterior à edição em causa, salvo nos casos em que a natureza da categoria justifique ponderação de impacto plurianual.

Natureza da avaliação

A apreciação é comparativa e qualitativa, podendo apoiar-se em dados quantitativos sempre que disponíveis, verificáveis e relevantes para a categoria em causa.

Fontes de informação

A avaliação pode basear-se em informação pública, análise editorial e setorial realizada pela redação da +M e elementos complementares solicitados pela organização às entidades consideradas.

Shortlist

A shortlist final de cada categoria integra, em regra, entre três e cinco finalistas.

Poder de validação

A organização pode não integrar numa shortlist entidades ou personalidades cuja relevância material não se revele compatível com os objetivos da iniciativa ou com os princípios de rigor, credibilidade e valorização da indústria dos media.