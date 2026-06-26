PS chama Mário Centeno para jornadas parlamentares dedicadas ao aumento do custo de vida

O PS realiza entre domingo e terça-feira jornadas parlamentares na Área Metropolitana de Lisboa, dedicadas ao aumento do custo de vida, tendo entre os convidados o ex-ministro das Finanças Mário Centeno.

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As jornadas parlamentares socialistas, realizadas sob o tema “Custo de Vida, o seu aumento e os seus impactos”, vão decorrer em 13 dos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, iniciando-se em Sintra e encerrando na Amadora, com uma manhã de balanço dos trabalhos e debate.

De acordo com o programa, divulgado esta sexta-feira pelo grupo parlamentar do PS, para o último dia está agendado um painel com o antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno e a economista Susana Peralta como oradores, a partir das 10:30, moderado pelo socialista António Mendonça Mendes.

Centeno integra também a equipa criada pelo PS para produzir uma estratégia nacional para aumentar salários, valorizar o trabalho e reforçar a competitividade económica. As jornadas arrancam no domingo, às 19:00, com o secretário-geral, José Luís Carneiro, e do presidente do grupo parlamentar, Eurico Brilhante Dias, presentes nas Festas de São Pedro, em Sintra.

No segundo dia de trabalhos, a comitiva com os líderes do partido e da bancada começa o dia às 08:00, com uma viagem de comboio na Linha de Sintra, a que seguirão visitas a uma obra para alojamento de agentes da PSP, em Loures, à Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa, à empresa Adubos Deiba, em Setúbal, e à Fundação Santa Rafaela Maria, na Moita. O dia termina com um jantar na Quinta de Alcube, concelho de Setúbal, onde intervirão José Luís Carneiro e Brilhante Dias.

Também nesta segunda-feira, os deputados socialistas dividir-se-ão em cinco grupos focados nestas cinco áreas temáticas (mobilidade e transportes, habitação, saúde, economia e emprego, e impactos sociais), tendo agendadas várias visitas a empresas, serviços públicos e instituições de solidariedade social.

Na terça-feira, a sessão de abertura da manhã de balanços e debate, na Amadora, será feita pela presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, Carla Tavares, e o encerramento caberá ao líder do partido, estando previsto que seja às 12:15.

Antes, além do debate de Mário Centeno e Susana Peralta, os deputados socialistas vão apresentar as conclusões das visitas realizadas no dia anterior, organizadas em cinco áreas temáticas: mobilidade e transportes, a cargo de Luís Testa; habitação, a cargo de Marina Gonçalves; saúde, com Mariana Vieira da Silva; economia e emprego, por Hugo Costa; e impactos sociais, com Ana Paula Bernardo.

O programa das jornadas termina com um almoço num restaurante no Parque Central da Amadora, que o PS apresenta como um espaço que “resulta de um projeto de inovação social que oferece formação e oportunidades reais de emprego a pessoas em situação de vulnerabilidade e sem-abrigo”.

De acordo com o que escreve o PS no programa, estes três dias de jornadas servirão para promover “um contacto direto dos deputados com a realidade vivida pela população que reside e trabalha na Área Metropolitana de Lisboa” e “acompanhar de perto” os desafios dos cidadãos “numa das regiões mais populosas do país”.