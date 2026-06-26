Volkswagen quer reduzir até 100 mil postos de trabalho em todo o mundo

A Volkswagen pretende intensificar os seus planos de redução de custos e poderá eliminar até 100.000 postos de trabalho em todo o mundo, o dobro do que tinha anunciado até agora, noticiou esta sexta-feira a revista Manager Magazin.

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A Manager Magazin acrescenta que quatro fábricas do grupo Volkswagen na Alemanha poderão encerrar, citando uma fonte conhecedora da situação, de acordo com a agência EFE.

Estes planos fazem parte dos novos objetivos definidos para 2030, que foram discutidos pela comissão executiva da empresa na quarta-feira. O conselho de supervisão do grupo automóvel deverá voltar a analisar o assunto na reunião marcada para 9 de julho.

As fábricas que poderão ser encerradas a médio prazo são três da marca Volkswagen — em Hannover, Zwickau e Emden — e a fábrica da Audi em Neckarsulm.

Até ao momento, o grupo Volkswagen tinha anunciado a eliminação de 50.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030, dos quais 35.000 na marca Volkswagen. O grupo, dono de marcas de carros como Volkswagen, Porsche e Audi, tem atualmente 657 mil trabalhadores.

Os resultados financeiros relativos ao primeiro trimestre deste ano revelaram uma descida de 29% no lucro líquido, para 1,56 mil milhões de euros, depois de o lucro anual do grupo ter caído quase para metade no final de 2025.

O objetivo é, por isso, tornar a operação mais eficiente, com o grupo a pretender baixar os custos gerais em 11 mil milhões de euros até ao final da década.

Paralelamente, chegou a acordo com o sindicato IG Metall, garantindo a manutenção do emprego nas fábricas alemãs, pelo menos, até 2030.

(Notícia atualizada com mais informação às 13 horas)