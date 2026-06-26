Rui Tavares deixa liderança do Livre. Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes candidatos em dupla

O deputado Rui Tavares vai deixar a liderança do Livre, mantendo-se na lista à direção no congresso de julho, com Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto a avançarem em candidatura conjunta ao cargo de porta-vozes.

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Isabel Mendes Lopes, atual porta-voz e líder parlamentar, é o primeiro nome da lista A candidata ao Grupo de Contacto (direção) do partido, à qual a agência Lusa teve acesso, recandidatando-se ao cargo.

Em segundo lugar surge Jorge Pinto, deputado, que foi candidato às eleições presidenciais de janeiro.

Ambos são candidatos, em dupla, ao cargo de porta-voz, definido nos estatutos do Livre como rotativo. Este cargo é atualmente exercido por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

Rui Tavares, fundador e porta-voz do Livre desde 2022 e a principal figura do partido, agora de saída da liderança, figura em terceiro na lista. Apesar de deixar o cargo de porta-voz, vai manter-se como deputado. Internamente, o historiador propõe-se a ficar na direção com o “pelouro da estratégia, comunicação e formação”.