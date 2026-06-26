Segurança Social acumula 2.885 milhões de excedente nos quatro primeiros meses

⚡ ECO Fast A Segurança Social portuguesa registou um excedente de 2.885 milhões de euros entre janeiro e abril, o maior em dez anos, ajudando a mitigar o défice das Administrações Públicas.

As contribuições para a Segurança Social aumentaram 8% em termos homólogos, enquanto a despesa efetiva cresceu apenas 4,1%, refletindo uma contenção nas pensões de velhice.

O excedente atual representa 44,8% do previsto para o ano, mas a UTAO alerta para um aumento esperado nas despesas futuras, especialmente com pensões.

A Segurança Social portuguesa acumulou um excedente de 2.885 milhões de euros entre janeiro e abril deste ano, o valor mais alto registado no primeiro quadrimestre em dez anos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Num ano em que o défice global das Administrações Públicas já ultrapassou o objetivo previsto para todo o ano, situando-se em -1.548 milhões de euros no final de abril, é o sistema Previdencial que está, uma vez mais, a agir como amortecedor das contas públicas.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República revela que “o excedente do sistema Previdencial (contributivo) foi determinante para mitigar o défice das Administrações Públicas no primeiro quadrimestre de 2026″, lê-se num relatório datado de 24 de junho.

As contribuições e quotizações para a Segurança Social cresceram 8% em termos homólogos nos primeiros quatro meses, acima dos 6,4% inscritos no Orçamento do Estado para 2026; e a despesa efetiva aumentou 4,1%, bem abaixo dos 9% previstos.

Este resultado extraordinário, superior em 22,2% ao registado no mesmo período de 2025, quando o excedente ficara nos 2.361 milhões de euros, resulta, em grande medida, da combinação de dois fatores que puxaram em sentidos opostos: a receita subiu mais do que o previsto e a despesa cresceu menos do que o esperado.

Do lado da receita , as contribuições e quotizações para a Segurança Social cresceram 8% em termos homólogos nos primeiros quatro meses do ano, acima dos 6,4% inscritos no Orçamento do Estado para 2026 (OE/2026). A UTAO explica este comportamento pela conjunção de duas dinâmicas favoráveis no mercado de trabalho: “o incremento do número de remunerações declaradas e do respetivo valor médio para trabalhadores dependentes (+1,3% e +4,1%, respetivamente)”, a par de “uma redução acentuada do número de desempregados registados (–9,7% em termos homólogos)”. Significa que há mais trabalhadores a descontar, e cada um deles desconta, em média, mais do que há um ano.

, as contribuições e quotizações para a Segurança Social (OE/2026). A UTAO explica este comportamento pela conjunção de duas dinâmicas favoráveis no mercado de trabalho: “o incremento do número de remunerações declaradas e do respetivo valor médio para trabalhadores dependentes (+1,3% e +4,1%, respetivamente)”, a par de “uma redução acentuada do número de desempregados registados (–9,7% em termos homólogos)”. Significa que Do lado da despesa, o ponto que mais chama a atenção é a evolução das pensões de velhice, a maior rubrica individual do sistema. Entre janeiro e abril, a despesa com esta prestação caiu 2,8% face ao período homólogo, passando de 5.296 milhões para 5.147 milhões de euros. A queda não traduz uma redução real do valor das pensões, mas um efeito de base, dado que em 2025 as pensões foram alvo de uma atualização extraordinária que não se repetiu este ano. A UTAO enquadra este movimento num padrão mais amplo de contenção da despesa: “a despesa efetiva da Segurança Social aumentou 4,1% no primeiro quadrimestre de 2026, um ritmo inferior ao previsto para o conjunto do ano (9%), resultando essencialmente de um crescimento mais contido das pensões e das restantes prestações sociais.”

O excedente de 2.885 milhões de euros já representa 44,8% dos 6.439 milhões previstos pela tutela, liderada por Maria do Rosário Palma Ramalho, para o ano inteiro e avança a um ritmo mais rápido do que o OE/2026 antecipou. Ainda assim, a UTAO alerta que o objetivo anual prevê uma reversão desta dinâmica nos meses seguintes, com a despesa com pensões de velhice a crescer 8,3% no conjunto do ano, à medida que os efeitos da atualização anual se forem fazendo sentir em pleno.

Para o sistema se manter no caminho traçado, será necessário que as contribuições continuem a crescer acima do previsto e que o desemprego não inverta a sua trajetória descendente, dois pressupostos que dependem, em boa medida, da evolução da economia.

Além das pensões, o relatório da UTAO revela movimentos relevantes noutras prestações sociais, como por exemplo o Complemento Solidário para Idosos, que cresceu 16,6%, impulsionado por um aumento de 20.388 beneficiários (+9,2%), resultante de alterações nos critérios de acesso e na atualização do valor de referência.

A Prestação Social para a Inclusão subiu 17,9%, um valor acima da previsão de 10,3% inscrita no OE/2026, enquanto as prestações de parentalidade avançaram 13,4%.

O excedente de quase 2.885 milhões da Segurança Social contrasta com o défice de 5.432 milhões de euros nos primeiros quatro meses do ano do subsetor Estado que se agravou em 27% face ao mesmo período do ano anterior.

Em sentido contrário, o Rendimento Social de Inserção recuou 6,1%, uma evolução que coincide com a redução do desemprego registado, embora o relatório não estabeleça uma relação de causalidade direta.

O resultado da Segurança Social contrasta com o quadro mais difícil do subsetor Estado, que acumulou um défice de 5.432 milhões de euros nos primeiros quatro meses do ano, espelhando assim uma deterioração de 27% face aos 4.277 milhões de euros no período homólogo que

Sem o excedente do sistema Previdencial, o buraco das contas públicas seria substancialmente mais fundo. Este é um padrão que se repete há vários anos: a Segurança Social a financiar, de forma silenciosa, parte do esforço orçamental do Estado. A questão que os números vão expondo é por quanto tempo esta aritmética se sustenta, à medida que a população envelhece e a base contributiva enfrenta, a prazo, pressões crescentes.