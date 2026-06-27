AG do Benfica. Noronha Lopes pede a Rui Costa estratégia para minoritários na SAD
O candidato que foi à segunda volta das eleições com Rui Costa classificou a época passada como "um capítulo de um ciclo desastroso que não pode continuar".
João Noronha Lopes, que foi derrotado na segunda volta das eleições do Benfica em outubro, pediu este sábado à direção que esclareça a estratégia do clube em relação a participações minoritárias na SAD, depois da recente decisão “acertada” de bloquear a entrada de fundo norte-americano.
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Em abril o Benfica utilizou um regulamento interno para impedir o investidor norte-americano Tim Leiweke de comprar uma participação na SAD, estando em causa está o facto de deter investimentos noutros clubes europeus, nomeadamente em Itália.
A Entrepreneur Equity Partners SPV V, LLC, de Leiweke, chegara a acordo com o empresário José António dos Santos, também conhecido como o ‘Rei dos Frangos’, para adquirir uma participação de 16% na SAD das águias. Os americanos terão pago mais de 10 euros por ação, quando a cotação era de 6,46 euros na véspera da operação.
O artigo 13.º do estatuto do clube confere o direito de bloquear aquisições de participações acima de 2%.
“Há ainda uma questão que aguardamos esclarecimentos da direção e que tem que ver com as participações minoritárias na SAD”, disse Noronha Lopes num discurso este sábado na Assembleia Geral dos sócios (AG) do Benfica. “A decisão de bloquear a entrada destes investidores americanos foi acertada mas continua por explicar qual é a estratégia para o futuro“.
Noronha Lopes, que na segunda volta das eleições para a presidência do Benfica obteve 34,11% dos votos, face aos 63,89% por Rui Costa, perguntou qual o perfil de investidores que se quer para a SAD. “Que mais-valias devem trazer ao Benfica, para além do capital? Como vamos garantir que servem os interesses do clube e não apenas interesses financeiros?”
Sublinhou ainda que “a pergunta que os sócios merecem ver respondida é esta: vamos finalmente definir uma estratégia para este tema ou vamos deixar ficar tudo na mesma?”
O Benfica realiza este sábado duas AG, uma primeira que já decorre desde as 08h30 para apreciar e discutir o planeamento, a gestão e os resultados desportivos da época 2025/26 de futebol e das restantes modalidades, seguida de assembleia geral para apreciar e votar o orçamento de despesas e receitas, o plano de investimentos e o parecer do conselho fiscal, para a época de 2026/27, agendada para as 14h00.
“Voltámos a falhar”
Noronha Lopes falou ainda sobre a época passada, na qual a equipa de futebol sénior masculina ficou em terceiro lugar no Primeira Liga, falhando assim a lucrativa entrada para a Liga dos Campeões.
“No ano passado voltámos a falhar”, lamentou. “Não foi um acidente, foi mais um capítulo de um ciclo desastroso que não pode continuar“.
Para Noronha Lopes, “quando o maior clube de Portugal vive este ciclo, a resposta não pode ser a normalização, tem de ser a exigência, a análise e a correção”.
“A legitimidade desta Direção não está em causa“, sublinhou. “Foi escolhida pelos sócios e deve cumprir o seu mandato, mas sejamos claros a legitimidade ganha-se nas eleições, a competência e a exigência conquistam campeonatos“.
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