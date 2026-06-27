AG do Benfica. Noronha Lopes pede a Rui Costa estratégia para minoritários na SAD

João Noronha Lopes, que foi derrotado na segunda volta das eleições do Benfica em outubro, pediu este sábado à direção que esclareça a estratégia do clube em relação a participações minoritárias na SAD, depois da recente decisão “acertada” de bloquear a entrada de fundo norte-americano.

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Em abril o Benfica utilizou um regulamento interno para impedir o investidor norte-americano Tim Leiweke de comprar uma participação na SAD, estando em causa está o facto de deter investimentos noutros clubes europeus, nomeadamente em Itália.

A Entrepreneur Equity Partners SPV V, LLC, de Leiweke, chegara a acordo com o empresário José António dos Santos, também conhecido como o ‘Rei dos Frangos’, para adquirir uma participação de 16% na SAD das águias. Os americanos terão pago mais de 10 euros por ação, quando a cotação era de 6,46 euros na véspera da operação.

O artigo 13.º do estatuto do clube confere o direito de bloquear aquisições de participações acima de 2%.

“Há ainda uma questão que aguardamos esclarecimentos da direção e que tem que ver com as participações minoritárias na SAD”, disse Noronha Lopes num discurso este sábado na Assembleia Geral dos sócios (AG) do Benfica. “A decisão de bloquear a entrada destes investidores americanos foi acertada mas continua por explicar qual é a estratégia para o futuro“.

Noronha Lopes, que na segunda volta das eleições para a presidência do Benfica obteve 34,11% dos votos, face aos 63,89% por Rui Costa, perguntou qual o perfil de investidores que se quer para a SAD. “Que mais-valias devem trazer ao Benfica, para além do capital? Como vamos garantir que servem os interesses do clube e não apenas interesses financeiros?”

Sublinhou ainda que “a pergunta que os sócios merecem ver respondida é esta: vamos finalmente definir uma estratégia para este tema ou vamos deixar ficar tudo na mesma?”

O Benfica realiza este sábado duas AG, uma primeira que já decorre desde as 08h30 para apreciar e discutir o planeamento, a gestão e os resultados desportivos da época 2025/26 de futebol e das restantes modalidades, seguida de assembleia geral para apreciar e votar o orçamento de despesas e receitas, o plano de investimentos e o parecer do conselho fiscal, para a época de 2026/27, agendada para as 14h00.

“Voltámos a falhar”

Noronha Lopes falou ainda sobre a época passada, na qual a equipa de futebol sénior masculina ficou em terceiro lugar no Primeira Liga, falhando assim a lucrativa entrada para a Liga dos Campeões.

“No ano passado voltámos a falhar”, lamentou. “Não foi um acidente, foi mais um capítulo de um ciclo desastroso que não pode continuar“.

Para Noronha Lopes, “quando o maior clube de Portugal vive este ciclo, a resposta não pode ser a normalização, tem de ser a exigência, a análise e a correção”.

“A legitimidade desta Direção não está em causa“, sublinhou. “Foi escolhida pelos sócios e deve cumprir o seu mandato, mas sejamos claros a legitimidade ganha-se nas eleições, a competência e a exigência conquistam campeonatos“.