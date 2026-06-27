CR7 chega a Paris em 2027 (com mais um Pestana)

Depois da entrada em Itália, o Grupo Pestana prepara-se para acrescentar Paris ao portefólio com um novo hotel da marca CR7.

O grupo Pestana prepara a abertura de um novo Pestana CR7 em Paris, em 2027, dando mais um passo na estratégia de internacionalização do grupo. Se a cronologia for respeitada, será o 18º destino internacional da cadeia hoteleira e integra uma zona da capital francesa que se encontra em fase de requalificação.

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“Estamos a construir em Paris um hotel que temos expectativa de abrir no próximo ano”, segundo João Martins, diretor de operações da empresa na Europa. O futuro hotel está a ser desenvolvido junto à Gare d’Austerlitz, numa zona em transformação da capital francesa.

O hotel Pestana CR7 integra o projeto da francesa Kaufman Broad designado Austerlitz A7A8, localizado entre a estação ferroviária de Austerlitz, o hospital Pitié Salpêtrière e os 22 mil metros quadrados de jardins, de acordo com um comunicado da empresa de promoção imobiliária.

O projeto final integra, além do hotel, um campus de escritórios, incluindo “a nova sede da Agence Française du Développement, uma residência para estudantes, habitação social e intermédia, lojas, estacionamento público, 2 mil lugares de estacionamento para bicicletas, escritórios e um centro de restauração para a SNCF, bem como um espaço solidário Emmaus”, de acordo com a Kaufman Broad.

O hotel Pestana CR7, construído pela Kaufman & Broad, “contará com 210 quartos e terá, no décimo piso do edifício, um rooftop ajardinado com piscina e um bar aberto ao público, que oferecerá vistas deslumbrantes sobre Paris, a 180 graus”, segundo a mesma fonte.

De acordo com informação do grupo Pestana, esta unidade hoteleira será a “que tem maior capacidade até à data”. Representa “um investimento de 60 milhões de euros” e, à semelhança das outras 5 unidades hoteleiras da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, é uma parceria de investimento 50-50 entre o Pestana Hotel Group e Cristiano Ronaldo, na qual a gestão fica a cargo do grupo hoteleiro português.

Faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implementar-se em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo e um destino que faz o match perfeito com o conceito de elegância e sofisticação da marca Cristiano Ronaldo

Sobre esta nova unidade, Cristiano Ronaldo afirmou que “faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implementar-se em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo e um destino que faz o match perfeito com o conceito de elegância e sofisticação da marca”.

Este será o sexto hotel Pestana CR7, depois do Funchal, Lisboa, Madrid, Nova Iorque e Marraquexe, e Paris deveria ter sido a 17ª abertura internacional do grupo, mas foi ultrapassado pela oportunidade de aquisição do hotel de montanha Le Massif, em Courmayeur, Itália, que estava pronto a funcionar.

A aposta em Paris surge na sequência de um movimento mais amplo de crescimento internacional que tem levado o grupo a procurar novos destinos capazes de “acrescentar valor ao portefólio existente”, afirmou João Martins aos jornalistas, à margem de uma visita ao hotel italiano. “Não é só entrar num destino por entrar. Se esse fosse o propósito do grupo, se calhar já podíamos ter entrado em Itália noutros destinos há mais tempo”. Neste, ou em outros destinos.