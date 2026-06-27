ECO Quiz

ECO Quiz. A Prestação Social Única foi aprovada?

  • ECO
  • 11:02

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

O Parlamento votou esta quinta-feira a proposta de lei que autoriza o Governo a criar a Prestação Social Única (PSU), que vai concentrar e substituir 13 dos apoios sociais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A PSU será um apoio mensal com vista a assegurar ao titular e ao respetivo agregado familiar os recursos que contribuam para a satisfação das suas “necessidades mínimas”.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

ECO Quiz. A Prestação Social Única foi aprovada?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
PBBR Advogados - 08SET23

Pbbr assessora a Iroko SCPI em investimento em Portugal

Filipa Ambrósio de Sousa,

A transação foi estruturada como uma operação de sale & leaseback, mantendo-se a IMTEC como arrendatária do ativo no âmbito de um contrato de arrendamento de longa duração.