ECO Quiz. A Prestação Social Única foi aprovada?

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O Parlamento votou esta quinta-feira a proposta de lei que autoriza o Governo a criar a Prestação Social Única (PSU), que vai concentrar e substituir 13 dos apoios sociais.

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A PSU será um apoio mensal com vista a assegurar ao titular e ao respetivo agregado familiar os recursos que contribuam para a satisfação das suas “necessidades mínimas”.

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