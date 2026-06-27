Inteligência Artificial

EUA permitem que 100 empresas e agências usem Mythos 5 da Anthropic

  • Lusa
  • 9:49

O Departamento do Comércio anunciou numa carta à Anthropic que estava a levantar as restrições à utilização do Mythos 5 para uma lista selecionada de empresas e departamentos federais.

O Governo dos Estados Unidos permitiu o acesso ao modelo de inteligência artificial mais poderoso da Anthropic a aproximadamente 100 empresas e agências governamentais norte-americanas, de acordo com o portal de notícias Semafor.

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Segundo fontes não identificadas, o Departamento do Comércio anunciou numa carta à Anthropic que estava a levantar as restrições à utilização do Mythos 5 para uma lista selecionada de empresas e departamentos federais, após a sua utilização ter sido suspensa há quase duas semanas por motivos de segurança nacional.

A carta não explica o que acontecerá ao modelo Fable 5, uma versão menos avançada do Mythos, que foi disponibilizado publicamente na plataforma Claude e também viu o seu acesso suspenso.

“Determinei que as salvaguardas necessárias estão em vigor para permitir que certos parceiros de confiança acedam ao Claude Mythos 5”, afirmou na carta o secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick.

Segundo o Governo norte-americano, a Anthropic demonstrou “progressos significativos” após vários dias de negociações devido a receios de que os modelos mais avançados da empresa pudessem ser usados em ciberataques.

Esta notícia surgiu na sexta-feira, no mesmo dia em que a OpenAI apresentou os novos modelos GPT-5.6 Sol, Terra e Luna, também com acesso limitado a parceiros aprovados pelo Governo dos EUA.

Em comunicado, a OpenAI manifestou oposição a que a aprovação governamental “se torne o padrão a longo prazo”, uma vez que isso “priva os utilizadores, os programadores, as empresas, os profissionais de cibersegurança e os parceiros globais das melhores ferramentas”.

Em 13 de junho, a Anthropic suspendeu o acesso público aos modelos de IA mais avançados, para cumprir uma diretiva de controlo de exportações, que a obriga a impedir o acesso ao serviço por parte de estrangeiros por motivos de segurança nacional.

De acordo com a Anthropic, para poder cumprir a ordem para impedir o acesso fora dos Estados Unidos ou por parte de estrangeiros dentro do país, optou por bloquear todo o acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 a todos os clientes.

Num comunicado, a Anthropic afirmou que o Governo norte-americano não forneceu detalhes específicos sobre os motivos pelos quais os novos serviços de inteligência artificial constituem um problema de segurança nacional e pediu desculpa aos clientes pela interrupção.

“Como já afirmámos publicamente, acreditamos que o Governo deve ter a capacidade de bloquear desenvolvimentos inseguros como parte de um processo transparente, justo, claro e baseado em factos técnicos. Esta ação não está de acordo com esses princípios”, afirmou a empresa.

A suspensão ocorreu poucos dias depois de a Anthropic ter disponibilizado aos assinantes do serviço Claude o modelo Fable 5, apresentado como o mais avançado em vários testes de competências e considerado muito superior aos modelos Opus.

 

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