Irão considera ataques dos EUA “violação flagrante” do acordo
Teerão "condena firmemente os ataques aéreos realizados pelo Exército terrorista americano na noite de sexta-feira contra vários locais situados na costa sul", afirma o MNE iraniano.
Teerão considerou hoje que os ataques norte-americanos na véspera contra o seu território constituíam uma “violação flagrante” do protocolo de acordo concluído com os EUA para acabar com a guerra no Médio Oriente.
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O Irão “condena firmemente os ataques aéreos realizados pelo Exército terrorista americano na noite de sexta-feira, 26 de julho, contra vários locais situados na costa sul do Irão”, indicou num comunicado o ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.
Estes bombardeamentos “constituem uma violação flagrante do parágrafo 4 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas e uma violação flagrante do parágrafo 1 do protocolo de acordo” concluído em meados de junho com os Estados Unidos, acrescenta a diplomacia iraniana.
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