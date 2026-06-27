Irão considera ataques dos EUA “violação flagrante” do acordo

Teerão considerou hoje que os ataques norte-americanos na véspera contra o seu território constituíam uma “violação flagrante” do protocolo de acordo concluído com os EUA para acabar com a guerra no Médio Oriente.

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O Irão “condena firmemente os ataques aéreos realizados pelo Exército terrorista americano na noite de sexta-feira, 26 de julho, contra vários locais situados na costa sul do Irão”, indicou num comunicado o ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

Estes bombardeamentos “constituem uma violação flagrante do parágrafo 4 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas e uma violação flagrante do parágrafo 1 do protocolo de acordo” concluído em meados de junho com os Estados Unidos, acrescenta a diplomacia iraniana.