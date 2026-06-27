Jovem de Ovar liga gigantes do vestuário a fábricas portuguesas

Aos 19 anos, Matias Santos tomou uma decisão pouco comum: abandonou o curso de Economia da Universidade Católica do Porto para dedicar-se a tempo inteiro a uma ideia que acreditava poder aproximar duas realidades que raramente se encontram sem intermediários — as marcas de moda internacionais e as fábricas portuguesas.

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A ligação ao setor têxtil já vinha de trás. Natural de Ovar, cresceu num ambiente onde a indústria fazia parte das conversas do dia-a-dia. A mãe é acionista da Move On e os avós trabalharam toda a vida no setor.

O jovem empreendedor explica que “ao longo de várias gerações, as fábricas de Barcelos, Guimarães, Braga e do Vale do Ave produziram peças para algumas das maiores marcas do mundo. Os seus nomes raramente aparecem nas etiquetas, mas o seu trabalho chega aos quatro cantos do planeta”.

“A qualidade está lá. A capacidade está lá. O que faltava era uma forma simples de as marcas chegarem às fábricas“, resume.

Segundo o jovem empreendedor, grande parte das marcas independentes estrangeiras não consegue aceder diretamente aos fabricantes portugueses. Muitas vezes dependem de agentes e intermediários que fazem a ponte entre as duas partes, cobrando comissões que podem variar entre 10% e 20%.

Foi precisamente para eliminar essa barreira que criou a NovaSupplier apenas com 19 anos. Fundada no final de 2025, a startup funciona como uma plataforma digital de sourcing que permite a qualquer marca, em qualquer parte do mundo, encontrar o fabricante português mais adequado ao seu projeto, pedir orçamentos, comunicar diretamente e efetuar pagamentos.

O objetivo da NovaSupplier é ligar marcas de vestuário europeias diretamente às fábricas portuguesas, sem nenhum agente ou intermediário pelo meio. Matias Santos Fundador da NovaSupplier

“O objetivo da NovaSupplier é ligar marcas de vestuário europeias diretamente às fábricas portuguesas, sem nenhum agente ou intermediário pelo meio”, explica Matias Santos.

A plataforma reúne atualmente cerca de 30 fábricas portuguesas e mais de 120 marcas registadas.

O fundador desenvolveu praticamente toda a programação da NovaSupplier recorrendo a ferramentas de Inteligência Artificial. Paralelamente, fez questão de conhecer pessoalmente cada uma das unidades industriais presentes na plataforma. “Fui visitar todas as fábricas que estão na NovaSupplier. Queria perceber realmente como funciona a indústria”, afirma.

A plataforma funciona como uma montra digital da indústria têxtil nacional. Cada fabricante dispõe de um perfil detalhado com fotografias, histórico da empresa, mercados de exportação, capacidade produtiva, número de colaboradores, materiais utilizados e tempos médios de produção.

Depois de criar uma conta, a marca descreve o projeto que pretende desenvolver. Com base nessa informação, a NovaSupplier recomenda os fabricantes mais adequados. Quando existe um “match”, é criado um canal de comunicação direta semelhante a um WhatsApp.

“A partir daí, a comunicação é a chave do sucesso. Debatem-se orçamentos, amostras, protótipos e todos os recursos necessários para uma relação de sourcing”, explica ao ECO/Local Online o empreendedor.

Segundo Matias Santos, a atividade tem vindo a crescer de forma consistente. “Todos os dias temos marcas novas a entrar, a interagir com as fábricas e a comunicar. Algumas já estão em processo de protótipos, outras em orçamentos e algumas prontas para avançar para a produção.”

Muitas destas empresas, garante, nunca tinham considerado Portugal como destino de produção. “São marcas que normalmente comunicavam com fábricas na China ou na Turquia e que nem sequer tinham Portugal no radar. Encontraram a NovaSupplier e estão a chegar encomendas novas para Portugal.”

São marcas que normalmente comunicavam com fábricas na China ou na Turquia e que nem sequer tinham Portugal no radar. Encontraram a NovaSupplier e estão a chegar encomendas novas para Portugal. Matias Santos Fundador da NovaSupplier

O fundador da startup adianta que grande parte dos clientes são marcas emergentes do Reino Unido, Estados Unidos, Holanda e Austrália, sobretudo nos segmentos de streetwear e lifestyle. Muitas estão a desenvolver a sua primeira coleção.

A NovaSupplier cobra uma comissão de 3,5% às fábricas por cada transação realizada através da plataforma.

Para já, a prioridade passa por consolidar o produto e reforçar a confiança dos utilizadores. “No médio prazo, queremos ter um produto que satisfaça o mercado, que satisfaça as fábricas e que elas sintam confiança para utilizar a plataforma no dia-a-dia, mas também que responda às necessidades das marcas ao longo de todo o processo”, afiança Matias Santos.

O plano passa por continuar a crescer no setor do vestuário, mas o empreendedor já olha para novas áreas da indústria portuguesa. O calçado surge como o próximo passo natural para a expansão da plataforma.

A startup conquistou também o voto de confiança de um investidor internacional. No final de 2025, entrou no capital da empresa um investidor norte-americano residente em Portugal, através de um investimento de cinco dígitos e da aquisição de uma participação minoritária. O fundador prefere, para já, não divulgar mais detalhes sobre a operação.

Mas a ambição de Matias Santos vai além do sourcing. “Queremos mostrar ao mundo que algumas das melhores fábricas da Europa estão em Portugal e tornar esse acesso muito mais simples para a próxima geração de marcas.”

Se conseguir cumprir essa promessa, a NovaSupplier poderá tornar-se numa porta de entrada digital para uma indústria que exporta cerca de 5,5 mil milhões de euros por ano, mas que continua a depender, em grande medida, de redes de contactos e relações pessoais para conquistar novos clientes.