Número de mortos nos sismos na Venezuela supera 1.400

O número de mortos nos dois sismos que atingiram a Venezuela no início desta semana subiu para 1.430, informou este sábado, Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional.

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Outras 3.200 pessoas ficaram feridas e 3.100 desalojadas devido ao desastre, acrescentou em declarações na televisão pública, citado pela Reuters.

Neste total, o número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos subiu para 41, segundo o último balanço divulgado este sábado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O MNE indicou também que estão desaparecidos ou incontactáveis 87 portugueses ou lusodescendentes, 51 dos quais homens e 36 mulheres, tendo sido encontrados 49.

Os dados mais recentes do MNE dão conta que dos 41 mortos, 35 são adultos e seis crianças, sendo que 34 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.