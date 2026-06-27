Internacional

Número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela sobe para 36

  • Lusa
  • 15:31

O Ministério dos Negócios Estrangeiros avança também que estão desaparecidos ou incontactáveis 91 portugueses ou lusodescendentes, 49 dos quais homens e 42 mulheres.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 36, segundo um novo balanço divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

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O MNE avança também que estão desaparecidos ou incontactáveis 91 portugueses ou lusodescendentes, 49 dos quais homens e 42 mulheres.

De acordo com os dados mais recentes do MNE, entre os 36 mortos estão cinco crianças e 31 adultos, sendo que 29 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

O anterior balanço, divulgado cerca das 14:00, dava conta de 32 portugueses ou lusodescententes entre as vítimas mortais.

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