Starlink selecionada pela CP pela maturidade tecnológica, defende Governo
A CP - Comboios Portugal está a realizar testes de conectividade com a Starlink, de Elon Musk, para melhorar a Internet nos Alfa Pendular.
A Starlink foi selecionada pela sua maturidade tecnológica e disponibilidade para testes em comboios, projeto piloto que custa cerca de 30 mil euros, e a CP acompanha outras soluções tecnológicas, incluindo europeias, disse à Lusa fonte oficial da tutela.
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A CP – Comboios Portugal está a realizar testes de conectividade com a Starlink, de Elon Musk, para melhorar a Internet nos Alfa Pendular.
Contactada pela Lusa sobre o tema, fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação explicou que a Starlink “foi selecionada, nesta fase, pela sua maturidade tecnológica e disponibilidade para testes em contexto ferroviário“.
Este é um projeto-piloto experimental, “focado na avaliação do contributo da conectividade por satélite para o serviço a bordo“, sublinhou a mesma fonte.
“A CP acompanha outras soluções tecnológicas, incluindo europeias, cuja maturidade e disponibilidade serão consideradas no futuro, com o objetivo de garantir uma abordagem diversificada e resiliente”, acrescentou.
Os testes deste projeto-piloto “têm uma duração, estimada, de 4 a 6 meses, período considerado adequado para validar a solução e o seu impacto na experiência do cliente”.
Esta duração “poderá ser ajustada em função da necessidade de recolher dados em diferentes condições de operação, garantindo uma avaliação robusta da qualidade, estabilidade e continuidade da conectividade”, acrescentou.
O projeto-piloto “tem um custo aproximado de 30 mil euros, incluindo instalação, equipamentos, dados e acompanhamento“.
A CP está a realizar testes experimentais de conectividade via satélite num dos comboios Alfa Pendular com vista a oferecer um serviço de wi-fi mais rápido e fiável a bordo durante a viagem.
A tecnologia utiliza antenas de comunicação via satélite em complemento ao atual sistema de comunicações a bordo, que é suportado pelas redes móveis nacionais.
A solução permite reforçar a ligação à Internet em zonas onde a cobertura móvel é mais limitada, melhorando significativamente a experiência digital dos passageiros a bordo.
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