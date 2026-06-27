Transportes

Starlink selecionada pela CP pela maturidade tecnológica, defende Governo

  • Lusa
  • 10:23
1

A CP - Comboios Portugal está a realizar testes de conectividade com a Starlink, de Elon Musk, para melhorar a Internet nos Alfa Pendular.

A Starlink foi selecionada pela sua maturidade tecnológica e disponibilidade para testes em comboios, projeto piloto que custa cerca de 30 mil euros, e a CP acompanha outras soluções tecnológicas, incluindo europeias, disse à Lusa fonte oficial da tutela.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A CP – Comboios Portugal está a realizar testes de conectividade com a Starlink, de Elon Musk, para melhorar a Internet nos Alfa Pendular.

Contactada pela Lusa sobre o tema, fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação explicou que a Starlink “foi selecionada, nesta fase, pela sua maturidade tecnológica e disponibilidade para testes em contexto ferroviário“.

Este é um projeto-piloto experimental, “focado na avaliação do contributo da conectividade por satélite para o serviço a bordo“, sublinhou a mesma fonte.

“A CP acompanha outras soluções tecnológicas, incluindo europeias, cuja maturidade e disponibilidade serão consideradas no futuro, com o objetivo de garantir uma abordagem diversificada e resiliente”, acrescentou.

Os testes deste projeto-piloto “têm uma duração, estimada, de 4 a 6 meses, período considerado adequado para validar a solução e o seu impacto na experiência do cliente”.

Esta duração “poderá ser ajustada em função da necessidade de recolher dados em diferentes condições de operação, garantindo uma avaliação robusta da qualidade, estabilidade e continuidade da conectividade”, acrescentou.

O projeto-piloto “tem um custo aproximado de 30 mil euros, incluindo instalação, equipamentos, dados e acompanhamento“.

A CP está a realizar testes experimentais de conectividade via satélite num dos comboios Alfa Pendular com vista a oferecer um serviço de wi-fi mais rápido e fiável a bordo durante a viagem.

A tecnologia utiliza antenas de comunicação via satélite em complemento ao atual sistema de comunicações a bordo, que é suportado pelas redes móveis nacionais.

A solução permite reforçar a ligação à Internet em zonas onde a cobertura móvel é mais limitada, melhorando significativamente a experiência digital dos passageiros a bordo.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Starlink selecionada pela CP pela maturidade tecnológica, defende Governo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Costa a salvo no Conselho apesar de “erro à Charles Michel”

Joana Abrantes Gomes,

Berlim e Paris terão ficado descontentes com o contacto com o Kremlin, através do gabinete do presidente do Conselho Europeu. Mas há quem aplauda a iniciativa de Costa, que foi nomeado há dois anos.