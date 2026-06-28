Equipas já resgataram 33 pessoas com vida na Venezuela

As equipas de busca e salvamento resgataram até este domingo 33 pessoas com vida após terem ficado soterradas no duplo sismo que atingiu a Venezuela na quarta-feira, indicou o governo venezuelano.

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Estes sobreviventes foram localizados “graças às operações levadas a cabo pelos organismos de segurança nacional em perfeita coordenação com as comissões internacionais que chegaram ao país“, disse a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, durante um evento público no centro de acolhimento instalado no Complexo Desportivo José María Vargas, em La Guaira.

Delcy Rodríguez considerou crucial a localização de mais sobreviventes neste período e reconheceu a necessidade de logística e distribuição de bens e alimentos aos afetados pelos sismos. “Estamos nas horas críticas para salvar vidas e nós, que não estamos a trabalhar no terreno como vocês, estamos em oração para que possamos encontrar pessoas com vida“, salientou.

A presidente interina destacou o trabalho das equipas de resgate venezuelanas, que trabalham ininterruptamente “desde o primeiro minuto” da emergência, mencionando igualmente “o esforço” das equipas internacionais e das unidades cinotécnicas de resgate, que se juntaram às tarefas de varredura e rastreio no terreno.

Delcy Rodríguez referiu que a chegada de especialistas do estrangeiro renovou as expectativas da população afetada. “Aos locais onde chegaram, chegou a esperança”, sublinhou, reforçando o compromisso do Governo em manter as operações de busca para que, nas próximas horas, possam ser anunciados novos resgates.

A presidente interina da Venezuela disse ainda que as Forças Armadas do país estão “a participar na triagem de roupa, alimentos e medicamentos para distribuição pelos diferentes abrigos, hospitais e refeitórios, num esforço extraordinário e conjunto”.

Nas redes sociais, Delcy Rodríguez indicou igualmente que a Venezuela recebeu, até ao momento, ajuda direta de 24 países que enviaram 521 toneladas de material de socorro, 86 equipas cinotécnicas de resgate (compostas por binómios de guias humanos e cães de busca e salvamento) e mais de 2.741 membros de equipas de busca, salvamento e apoio.

Segundo o governo da Venezuela, estas equipas internacionais, entre as quais está uma missão de Portugal, já se encontram a trabalhar em conjunto com as autoridades venezuelanas.

Os sismos registados na Venezuela na quarta-feira causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 51 portugueses e lusodescendentes, e outros 84 estão desaparecidos ou incontactáveis. e segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, localidade do estado La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.