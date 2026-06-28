Internacional

Há 51 portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela

  • Lusa
  • 14:20

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 51, segundo um novo balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 51, segundo um novo balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). O MNE avança também que estão desaparecidos ou incontactáveis 84 portugueses ou lusodescendentes.

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Segundo os dados mais recentes do MNE, entre os 51 mortos estão sete crianças e 44 adultos, sendo que 44 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

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