PS reúne Comissão Nacional e inicia jornadas parlamentares sobre custo de vida

O PS reúne este domingo a Comissão Nacional para votar moções setoriais aceites no último Congresso, antes de iniciar, em Sintra, três dias de jornadas parlamentares dedicadas ao aumento do custo de vida.

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A reunião do órgão máximo entre congressos começa às 14h00, num hotel no Centro de Lisboa, com uma intervenção aberta à comunicação social do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Esta Comissão Nacional terá como ponto único da ordem de trabalhos a “apreciação e votação das moções setoriais aceites nos termos regulamentares no 25.º Congresso Nacional”, que decorreu no final de março, em Viseu, o primeiro da era de José Luís Carneiro.

Apesar de terem sido apresentadas 50 moções setoriais ao Congresso, apenas 19 foram subscritas por um mínimo de 10% dos delegados eleitos e são consideradas válidas para discussão e votação.

De acordo com a convocatória, além dos membros da Comissão Nacional, foram igualmente convocados os primeiros subscritores das moções que não integrem este órgão, embora sem direito a voto.

Entre as 19 moções em discussão, estará a crítica da atual direção, intitulada “Socialismo com futuro” e que tem como primeiro subscritor o deputado Miguel Costa Matos, na qual se lamenta que o PS esteja em “cima do muro do ‘nim'” e numa posição indecisa, considerando ser preciso “sacudir a imagem de parceiro parlamentar do Governo” e afirmar os socialistas como alternativa.

Este sábado, o partido divulgou que a ex-eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais vai integrar o Secretariado Nacional do PS, enquanto o deputado Pedro Coimbra, eleito presidente da Federação de Coimbra dos socialistas, está de saída da direção.

Depois da reunião da Comissão Nacional, o PS inicia ao fim da tarde, em Sintra, as suas jornadas parlamentares, sob o tema “Custo de Vida, o seu aumento e os seus impactos”, que decorrem até terça-feira, em 13 dos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

O arranque das jornadas será nas Festas de São Pedro, em Sintra, e a comitiva socialista contará com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e do presidente do Grupo Parlamentar, Eurico Brilhante Dias.

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, Eurico Brilhante Dias sublinhou que as jornadas realizam-se numa área metropolitana “onde se fazem sentir os fortes impactos do aumento do custo de vida“.

O PS vai focar-se “no aumento do custo de vida, que é aquilo que hoje mais preocupa aos portugueses”, disse Brilhante Dias, deixando críticas às opções do Governo perante o aumento dos preços.

“O país hoje, infelizmente, não está melhor. O impacto da Guerra do Médio Oriente e a forma como o Governo olha para essa guerra está a ter impacto nos bolsos dos portugueses”, frisou, acrescentando que o “Governo tem governado mal” e que “é preciso dar atenção a estes problemas e apresentar propostas”.

O PS espera que as jornadas sejam um “momento de aproximação” do Grupo Parlamentar do PS à realidade da Área Metropolitana de Lisboa e adiantou que servirão também para preparar o debate do Estado da Nação, dia 16 de julho.

No segundo dia das jornadas, os líderes do partido e da bancada começam o dia às 08h00, com uma viagem de comboio na Linha de Sintra, a que se seguirão visitas a Loures, Lisboa, Setúbal e Moita.

Também na segunda-feira, os deputados dividir-se-ão em cinco grupos focados em cinco áreas (mobilidade e transportes, habitação, saúde, economia e emprego, e impactos sociais), prevendo-se visitas a empresas, serviços públicos e instituições de solidariedade social.

Na terça-feira, serão apresentadas as conclusões das jornadas, estando também previsto um painel sobre o custo de vida com o antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno e a economista Susana Peralta, moderado pelo socialista António Mendonça Mendes.