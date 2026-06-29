17 portugueses vão ser repatriados e devem chegar esta terça-feira, diz ministro da Defesa

Dezassete cidadãos portugueses na Venezuela vão ser repatriados numa aeronave da Força Aérea, prevendo-se que cheguem a Beja nesta terça-feira, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Desde domingo que as forças no terreno estão a operar 24 horas por dia, o transporte aconteceu com recurso a duas aeronaves KC-390 da Força Aérea. Está previsto o envio de uma nova aeronave para repatriamento de 17 cidadãos nacionais que chegarão em princípio a Beja no próximo dia 30″, adiantou Nuno Melo em declarações aos jornalistas após uma cerimónia do 64.º Aniversário dos Comandos e do encerramento do 145.º Curso de Comandos, em Sintra.

O ministro da Defesa disse ainda que as Forças Armadas mantêm a disponibilidade para apoiar a operação na Venezuela com meios e equipamentos, caso tal venha a ser solicitado, mas adiantou que, até ao momento, não houve qualquer pedido dessa natureza.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 53 portugueses e lusodescendentes, e outros 89 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas. Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

UE envia cinco milhões para Venezuela e organiza voo humanitário

A União Europeia enviou cinco milhões de euros de ajuda humanitária para a Venezuela para assistir de forma imediata as comunidades mais afetadas pelos recentes sismos no país, proporcionando abrigo e cuidados de saúde à população.

“A UE continua empenhada na ajuda ao povo venezuelano com todos os instrumentos que temos à nossa disposição. O presente financiamento e fornecimentos adicionais vão assegurar uma muito necessária ajuda às famílias que perderam as suas casas, aos doentes que precisam de assistência médica e às crianças cujas escolas foram danificadas“, afirmou a comissária europeia responsável pela pasta da Preparação para Crises e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, citada em comunicado.

O bloco também está a organizar uma “ponte humanitária” com o objetivo de transportar bens essenciais para as zonas que mais sofreram com os abalos sísmicos. “No início da semana, deverá sair um voo de Copenhaga com cerca de 50 toneladas de material de abrigo, água e equipamento sanitário e material educativo“.

Nesse sentido, Bruxelas adiantou que uma equipa de 11 técnicos-especialistas da Espanha, Áustria, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Estónia e do Centro de Coordenação de Resposta de Emergência (CCRE) chegaram à Venezuela durante o fim de semana, juntando-se a outra equipa enviada pela Itália.

“A solidariedade demonstrada pelos Estados-membros da UE continua a ser notável: 14 países já contribuíram para esta operação de ajuda de emergência, com a União Europeia a coordenar e transportar a ajuda, num verdadeiro espírito ‘Equipa Europa'”, sublinhou a comissária europeia.

Os 14 países da União contribuíram enviaram com equipas de busca e salvamento, equipas médicas, apoio no domínio das telecomunicações e conhecimento técnico.

A UE ainda salientou que o serviço de satélite Copernicus “foi ativado no seu modo de cartografia de emergência que ajuda a captar imagens de alta resolução das zonas de crise”, tendo auxiliado as operações no terreno ao fornecer 25 mapas e 13 imagens de 13 zonas de interesse distintas no país afetado.