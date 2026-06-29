26% dos alunos inscritos em cursos técnico-profissionais abandonaram os estudos
Os números mostram que há cada vez mais alunos inscritos em CTeSP, mas as taxas de desistência são muito elevadas.
Um em cada quatro alunos inscritos num curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) abandonou o ensino superior um ano após ter entrado, segundo dados do portal Infocursos, que revela ainda mais desistências no ensino privado.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Os dados do Infocursos mostram que 26% dos alunos que se inscreveram em 2022/2023 ou em 2023/2024 num CTeSP já não se encontravam no ensino superior português no ano letivo de 2024/2025.
Nos cursos privados, a percentagem de desistência sobe para 29,8%, segundo o portal que a partir de hoje disponibiliza informação estatística atualizada sobre todos os CTeSP, mas também licenciaturas de 1.º ciclo, mestrados integrados e mestrados 2.º ciclo.
Os números mostram que há cada vez mais alunos inscritos em CTeSP — passaram de pouco mais de 13 mil em 2020/2021 para mais de 16 mil no ano passado, mas as taxas de desistência são muito elevadas.
Entre os alunos que entraram para as licenciaturas nos anos letivos de 2022/2023 e 2023/2024, o abandono é muito inferior: no setor público, 9,1% não foram encontrados no ensino superior um ano após o início do curso, enquanto no privado a taxa foi de 9,4%.
O portal Infocursos apresenta 6.319 cursos para os alunos que pretendem agora ingressar no ensino superior.
Os indicadores estatísticos por curso são apresentados se fizerem parte da oferta formativa para o atual ano letivo e tiverem tido inscritos no 1.º ano, pela 1.ª vez, no ano letivo 2024/25.
O portal apresenta informações variadas desde o número de alunos inscritos nos últimos cinco anos, idade dos estudantes, a situação em que se encontravam após terem iniciado o curso, taxas de conclusão dos cursos ou recém-diplomados inscritos no instituto de desemprego.
Há dados sobre 1.060 CTeSP, 1.723 cursos de licenciaturas e mestrados integrados e 3.536 cursos de mestrados de 2.ºciclo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
26% dos alunos inscritos em cursos técnico-profissionais abandonaram os estudos
{{ noCommentsLabel }}